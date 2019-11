Altibajos en los precios de los granos en el mercado de Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mercado de granos de Chicago operó hoy con altibajos, con alzas en los futuros de trigo y bajas en los precios del maíz y soja.



Los futuros de trigo anotaron subas en el día de hoy, a pesar de la falta de noticias que movieran el mercado: la posición 12/19 subió US$ 1,29 (0,68%) hasta US$ 189,41 la tonelada.



Las preocupaciones sobre las condiciones en las que se desarrolla el trigo en los Estados Unidos sustentan este mercado.



Los futuros de maíz cerraron con bajas en la jornada de hoy, tocando un mínimo en dos meses: la posición 12/19 bajó US$ 1,28 (0,87%) hasta US$ 144,38.la tonelada.



El maíz se debilita por operaciones de ventas técnicas, y por las preocupaciones en torno a la disputa comercial entre Estados Unidos y China.



A su vez, los pronósticos de lluvias sobre áreas productivas de Brasil y Argentina aportan debilidad adicional en este mercado.



Los futuros de soja cerraron con bajas, luego de que se informara que el acuerdo comercial de "fase uno" entre Washington y Beijing podría no completarse este año.



Los futuros tocaron un mínimo en siete semanas durante la jornada: La posición 01/20 cayó US$ 2,39 (0.71%) hasta US$ 332,53 la tonelada.



Las previsiones meteorológicas de lluvias beneficiosas en las zonas de cultivo de Brasil y Argentina aumentaron la presión sobre el precio, reforzando las perspectivas de producción de maíz y soja en América del Sur.