Alumnos recorren sitios históricos porteños para aprender a valorar el patrimonio de la Ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Más de cien alumnos de escuelas secundarias públicas porteños recorrieron plazas históricas porteñas para conocer los "íconos arquitectónicos" de esos paseos públicos para luego manifestarles a sus padres y amigos el valor del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, informó hoy la Comisión Nacional de Monumentos Lugares y Bienes Históricos.



A través del programa Patrimonio y Educación, estudiantes de quinto año participaron de una serie de conferencias sobre los iconos arquitectónicos del barrio donde está la escuela a la cual asisten y luego salieron a recorrer esos sitios históricos.



El programa educativo, lanzado en forma conjunta por la Comisión y la Dirección de Escuelas Normales y Artísticas porteñas, estuvo destinado a los chicos interesados en seguir las carreras de vinculadas a la comunicación, el turismo y la historia.



Participaron hasta ahora estudiantes de las escuelas Normales 1, 3, 9 y 10, y de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas.



“Uno ama lo que conoce, por eso es importante que sean los chicos quienes aprendan a valorar el patrimonio para luego transmitirle ese saber a los adultos”, remarcó Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión de Monumentos,



“Lo que más me interesa es conocer el barrio donde vivimos, hay lugares que no tenemos idea de que existen”,remarcó Sara Meden, estudiante del Lengüitas, luego de ver un video didáctico sobre el barrio de Palermo y Plaza Las Heras, donde está emplazada su escuela.



“Todos los días vamos a nuestro colegio y a veces nos preguntamos qué habrá pasado acá. Nos interesó saber que donde está la escuela antes había una cárcel, la ex Penitenciaría de la Plaza las Heras”, agregó Matías Sansolini.



Esta es la primera vez que desde la Comisión se trabaja en forma conjunta con las escuelas porteñas. De acuerdo a un cronograma pre establecido, y a lo largo de varias semanas, se realizaron un total de 6 encuentros con alumnos y profesores en grupos de 15 alumnos cuya edad promedio era de 17 años.



Los alumnos del Normal 3 visitaron Plaza de Mayo y la Catedral, los del Normal 1 y Normal 9 la zona de Plaza Congreso y Plaza Lavalle, los del Lengüitas Palermo desde el jardín Botánico hasta Palermo Chico pasando por Parque Las Heras, y jóvenes del Normal 10 visitaron Belgrano, desde Barrancas a Plaza Belgrano.