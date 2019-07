Alumnos se manifestaron por los destrozos que dejó el Zonda en la escuela

Decenas de alumnos no ingresaron al Liceo Paula Albarracín este viernes y se manifestaron por la zona en la que está el establecimiento educativo para visibilizar los problemas que tienen. Principalmente, la falta de calefacción y los destrozos que dejó el viento Zonda que fueron arreglados rápidamente pero no de forma completa y segura.

Fueron los alumnos del Nivel Secundario los que cortaron las calles con carteles en los que exigían respuestas por parte de las autoridades.

En cuanto a los principales reclamos, uno de los profesores en diálogo con DIARIO HUARPE contó que “con el Zonda de la otra vez se descolgaron unos ventanales de 1.30 metros con los niños en la clase y lo único que hicieron fue volverlos a poner y trabarlos”.

A esto se le suma que en los cursos no hay calefacción y no se pueden cerrar ni las ventas ni las puertas ya que no tienen picaporte. A las mismas deben trabarlas con bancos para poder soportar las bajas temperaturas del invierno.

“La excusa que nos ponen es que no se puede hacer nada debido a que es un monumento nacional pero en la dirección si han podido poner aires acondicionados”, expresó el profesor con respecto a los principales reclamos.