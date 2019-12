Alzas generalizadas en el mercado de granos de Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los precios de los principales granos cotizaron hoy en alza en el mercado de Chicago, impulsados en el caso de la soja por el avance en las negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China; y del trigo y el maíz en los buenos números de exportación publicados por el Departamento de Agricultura de ese país (USDA).



Los futuros de soja cerraron con subas en la jornada de hoy, tocando un nuevo máximo de las últimas cuatro semanas como consecuencia de las perspectivas de mayores exportaciones de soja estadounidense, luego de que funcionarios de Estados Unidos y China anunciaron avances sobre su acuerdo comercial de "fase uno".



El USDA informó en el día de hoy que las inspecciones semanales de exportación de soja totalizaron 1,259 millones de toneladas, en línea con las previsiones del mercado que oscilaron entre 900.000 y 1,6 millones.



La posición enero para el poroto de soja concluyó en US$ 338,8dólares la tonelada, US$ 5,3 más que ayer; la harina de soja lo hizo en US$ 332,1 la tonelada, con una suba de US$ 4,9; y el aceite de soja finalizó en US$ 730,6, con un incremento de US$ 11,9.



Por su parte, los futuros de maíz cerraron con subas en la jornada de hoy, motivados por el efecto contagio de las grandes subas de los mercados de soja y trigo; así la posición marzo se ubicó en US$ 152,7 la tonelada, US$ 2,8 más que ayer.



Por otro lado, los buenos números de exportación publicados por el USDA para la semana que finalizó el 12/12 fortalecen a dicho mercado.



Las inspecciones de exportación de dicho producto muestran un aumento de 40% con respecto a la semana pasada superando las expectativas de los analistas (686.686 t).



En tanto, los futuros de trigo tuvieron un cierre alcista en la jornada de hoy; y la posición más cercana, marzo, finalizó en US$ 202,0 la tonelada, con un alza de US$ 6,3.



Detrás de dicha tendencia, se encuentran las mejores perspectivas de exportación respecto al trigo estadounidense.



En el informe de inspecciones de exportaciones del día de hoy reportado por el USDA, mostró que las exportaciones aumentaron 38% desde el mínimo de la semana pasada, alcanzando un valor de 506.291 t (valor por encima de las estimaciones de los analistas).



Por otro lado, las dificultades de siembra en Europa y la región del Mar Negro brindan soporte adicional a dicho mercado.



Los cambios en los gravámenes a las exportaciones argentinas también aportan fortaleza en el mercado de trigo, acotaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).