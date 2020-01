Amalia Granata presentó un polémico proyecto de "gatillo fácil"

En el dia de hoy como Presidente del Bloque SOMOS VIDA y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia, mantuve una reunión con el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia, Dr. Esteban Borgonovo, con el fin de transmitirle la urgente necesidad de declarar la Emergencia en materia de Seguridad en toda la Provincia para lo cual le presente diez puntos estratégicos para ser incluidos en el Proyecto de Ley que presente el Poder Ejecutivo a tal efecto. Entre las propuestas puse a su consideración: - Control policial mediante auditorias sorpresivas y reuniones mensuales con Legisladores, Concejales, Comuneros y Jefes policiales en cada Municipio y Comuna. - Aplicación de los Protocolos de Disparo de Armas de Fuego vigentes hasta Diciembre de 2019 y dejar de inventar falsas acusaciones y denuncias de "gatillo fácil" por cualquiera disparo de la policía a un delincuente. - Uso de pistolas taser y armas no letales para poder neutralizar de forma efectiva amenazas armadas en lugares con mucha gente e inversión en adquisición de Armamento especial para las Fuerzas Especiales de la Policial como ser ametralladoras con mira láser, cámaras infrarrojas, pertrechos acorde. - Creación de cuerpos de Policía de Pacificación en Barrios violentos y de una nueva y mejorada Unidad de Inteligencia Estratégica De Investigación del Crimen Organizado. Acordamos con el Ministro mantener un diálogo permanente para el pronto y efectivo tratamiento de estos puntos.

