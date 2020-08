Aman el departamento que los vio nacer y juntos están armando un museo en el corazón de Los Berros

Este 25 de agosto, el departamento de Sarmiento cumple 112 años y en su historia, la de los Carmona - Guayama, que hace más de 40 años se unieron y hoy proyectan un museo en el corazón de Los Berros.

Roberto Carmona y Elia Elba Guayama “la Coca” cruzaron miradas por primera vez hace 45 años en una de las vertientes de la localidad de Los Berros. Ella había llegado al lugar junto a un grupo de amigos de aquella época para pasar un día de camping, sin imaginar que, justamente allí de su vida cambiaría para siempre.

“Ese día no intercambiamos palabras”, contó Coca, “solo nos miramos”.

Elia Elba Guayama “la Coca”, nacio en Cochagual y es pariente de Santos Guayama.

Según Roberto, cuando la vio, se quedó hipnotizado, encantado.

“De verdad, la vi y ahí no más me enamoré”, dijo. “No sabía ni como se llamaba, pero no importaba. Averigüé por aquí y por allá, hasta que me dijeron que era de Cochagual y a otro día me fui para allá”.

De Los Berros a Cochagual hay casi 50 kilómetros de distancia, pero Roberto nunca la dudó. En ese día de averiguaciones e investigación, Roberto se entera que ese sábado, Coca, iba a ir a al baile que organizaba el Club Sarmiento, y desde luego tampoco la dudó.

"Cuando lo vi en el baile dije, sonamos, este se enamoró", dijo entre risas Coca.



Roberto se armó de coraje y la encaró; bailaron, charlaron y casi sin darse cuenta la conversación se extendió hasta hoy.

“Parece increíble, pero ya llevamos 45 años juntos”, dijo Coca mirándolo a Roberto con una risa cómplice. “Hemos pasado de todo, pero siempre felices y agradecidos por estar vivos”, agregó.



Estuvieron 8 años de novios y después se casaron en la parroquia de Los Berros. Tuvieron dos hijos: Roberto (35 años) y Emanuel (32 años). Hoy ya son abuelos y con sus 62 años siguen proyectando, emprendiendo. Esta vez, el gran proyecto: un museo...“La Casona de Mis Viejos”.

Por el recuerdo y la memoria de sus padres: Yolanda Agapito Páez y Ramón Manuel Carmona.

“Esto lo hacemos en honor a mis viejos y en reconocimiento a los sufridos trabajadores mineros y sus familias", dijo Roberto. "También lo hacemos en agradecimiento a esta tierra que nos ha dado tanto y por los todos niños que son el futuro de la existencia”.

Sobre el museo

El Museo “La Casona de Mis Viejos” lo están armando con recursos propios Coca y Roberto en la casa familiar de los Carmona.

La casa de más de 100 años está ubicada sobre la Calle del Medio, sin número, antes de toparse con el cerro.

“Aquí no hay como perderse”, acota Coca, “Uno pregunta y de seguro llega, porque en Los Berros nos conocemos todos”.

La idea del museo comenzó a cobrar vida hace solo tres meses y todo el pueblo está entusiasmado.

Roberto muestra la foto de uno de los primeros hornos calero de Los Berros, que todavía sigue en pie y está a unos metros del museo.

En el lugar se pueden ver réplicas a escala de los hornos caleros en función a la evolución de los procesos productivos; piedras de diferentes tamaños, colores y canteras; elementos de bodegas; fotos históricas de la localidad de Los Berros: desde reuniones familiares, hasta eventos sociales, deportivos, incluso, una foto de la primera moto que llegó a la localidad.

Además se pueden encontrar discos de vinilos con sus respectivos tocadiscos, videos de películas en VHS, planchas a carbón, cueros de guanacos, huevos de avestruz, un mortero hecho con una raíz de algarrobo y su pisón de chañar; entre otras reliquias familiares que cuentan una parte de la historia de los sarmientinos.

En esta foto que recuerda uno de los tantos campeonatos mineros en la localidad de Los Berros, el arquero es el actual intendente Mario Martín.

Con los ahorros del sacrificado trabajo minero uno de los vecinos del barrio se compró una moto y fue la primera de todas en Los Berros.

“Principalmente no estamos abocando a la historia de las familias de los Berros que en su mayoría son mineras; pero también estamos agregando cosas de diferentes localidades del departamento”, explicó Roberto.

Dentro de cada piedra hay una historia que contar.

Los Carmona, de ascendencia yugoslava, llegaron a Los Berros desde Chile, hace más de 130 años. Y, justamente lo hicieron para trabajar en las canteras de cal y proyectar un futuro próspero a sus descendientes.

“Mi abuelo fue uno de los primeros pobladores de Los Berros, así que mire si no tenemos historias para contar y mostrar”, dijo Roberto.

Por su parte, los familiares de Coca, los Guayamas, también tiene su historia, pero ellos desde el otro lado de Sarmiento, es decir, del este, ya que están emparentados con el gaucho santo de las Lagunas de Guanacache.

“Nosotros somos más de la tierra y de la sabiduría ancestral”, dijo entre risas Coca “y por eso el museo yo tengo mi rinconcito con los yuyitos de carqueja, ajenjo, tomillo, palo azul, patay, nueces, café de algarroba y si querés hasta te puedo contar una historia o leyenda”.

Por ahora el museo está funcionando en la habitación principal de la casa, pero la idea es ampliarse hacia otros espacios e incluso hacia el fondo donde se proyecta un escenario, parrilleros y una pileta.

“Todo lo estamos haciendo con nuestras manos, a pulmón y con recursos propios”, aseguró Roberto. “Y todo para dejarle algo a nuestro pueblo, algo para que nada se olvide”, concluyó Coca.

