Amenaza de bomba en un boliche terminó con un detenido y un policía herido

En la madrugada del sábado una amenaza de bomba interrumpió la noche de los sanjuaninos que fueron a bailar a La Llorona, bar ubicado en Capital. Esto ya había ocurrido con frecuencia en septiembre pero ahora los hechos transcurrieron con violencia ya que hubo un policía que terminó herido.

Fue minutos antes de las 3.30 cuando llegó la llamada emitiendo el alerta, justo en una pausa que se había tomado la banda Omega para luego seguir cantando. Rápidamente arribó el personal policial de la comisaría 2º y de la División de Explosivos que, tras desalojar el boliche, constataron que solo había sido una falsa alarma y que en el lugar no había ningún artefacto peligroso. No obstante, no todo terminó ahí.

MIRÁ TAMBIÉN Por tercera vez en el mes, hubo una amenaza de bomba en un boliche

Poco después la violencia comenzó a invadir el ambiente ya que, según contaron desde la comisaría, los integrantes de la banda y su representante empezaron a agredir a los policías ya que aseguraban que siempre ocurría lo mismo cuando el grupo cantaba. Debido a esto, detuvieron al representante del conjunto musical. Por las agresiones, un efectivo resultó herido así que tuvo que ser trasladado hasta el hospital donde permaneció internado durante varias horas.

Luego de este episodio, testigos aseguran que clausuraron el local bailable. En ocasiones anteriores, tras la revisación del personal todos volvían a ingresar pero el viernes no pasó lo mismo. En el mes de septiembre hubo tres amenazas de bomba allí, el 7, el 14 y el 28, en todas esas noches estaba tocando el grupo Omega.