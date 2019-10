América TV y The Mediapro Studio firman acuerdo de coproduccion

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El canal América TV y The Mediapro Studio acordaron la coproducción de tres series de ficción para el mercado global durante los próximos tres años, informaron las compañías. “La alianza con The Mediapro Studio llega en un momento estratégico y supone un reconocimiento a la calidad y capacidad de desarrollo y producción de nuestros equipos, así como un importante compromiso de inversión y generación de trabajo”, dijo Sergio Basich, CEO de América TV, en un comunicado. Por su parte, Jose D’Amato, Director de Mediapro Argentina comentó: “Estamos muy satisfechos por este acuerdo por la confianza depositada por Grupo América TV para la puesta en marcha en nuestro país de proyectos innovadores, que apuntan a combinar la experiencia y capacidad de ambas empresas para ganar nuevos mercados”. Hasta el momento, no trascendió cuáles serías los proyectos, como tampoco las fechas para su producción o puesta al aire.