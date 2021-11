Ana, la emprendedora sanjuanina que es furor por reutilizar jeans para crear nuevas prendas

Reparar y reutilizar. Esas fueron las premisas que tuvo en cuenta Ana Ávila a la hora de crear su marca de ropa, pero antes de ello hubo un todo un proceso de exploración tanto de materiales como de sus formas de elaboración. Así surgió la firma que lleva su nombre y a través de la cual crea accesorios y prendas de ropa a partir de jean usados. Su historia sale a la luz en el Día de la Mujer Emprendedora que se celebra este 19 de noviembre.

Al pensar en los inicios de este camino emprendedor Ana se remonta a su vida de hace 10 años en Buenos Aires. Ahí trabajaba como diseñadora de indumentaria en una marca muy reconocida, externamente sentía que estaba en su mejor momento, pero internamente no, sentía que debía cambiar algo para ser feliz. “Sentía que había alcanzado mis objetivos, pero sentía un vacío enorme porque ese trabajo no me daba a mi lo que quería”, cuenta a DIARIO HUARPE.