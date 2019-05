Analizan volver a doble mano la Avenida España

Desde el lunes 13 de mayo la Avenida España, en el corazón de Villa Krause, dejó de ser de doble mano y esto desató la polémica con los comerciantes, quienes reclaman que se dé marcha atrás a este proyecto.

Para conocer en profundidad lo que se sucede en Rawson, DIARIO HUARPE dialogó con el Secretario de Obras del departamento, Rubén García, que contó cuál fue el pedido del sector comercial: “Nos han manifestado que la calle al ser de una sola mano les resta el pasaje del público por las veredas y esto afectaría las ventas”.

Ante esto, agregó que “mañana (sábado) tenemos una reunión con todos los comerciantes del sector de España entre Torino y Doctor Ortega. Lo vamos a analizar y si no hay una propuesta superadora, volveremos con la Avenida. Siempre vamos a plantear el beneficio de los comerciantes”.

Por su parte, Marcelo Vargas del Centro Comercial de Rawson, explicó que “juntamos firmas e hicimos el pedido de restitución del sentido de avenida España”.

“Desde que nos presentaron el proyecto, la Cámara dijo que no era viable. Porque la gente que nos compra de viene de Pocito norte, de Rivadavia y de Rawson. No viene del centro, Entonces, la Avenida España la necesitamos de sur a norte y no de norte a sur como es actualmente”, comentó Vargas.