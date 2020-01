Áñez quiere debate obligatorio entre los candidatos y evitar una dispersión del voto contra Morales

Hace 4 horas

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto para establecer un debate público y obligatorio entre los candidatos a la jefatura del Estado, a partir de una modificación de la ley de Régimen Electoral, y también llamó a una cumbre de líderes políticos para "no dispersar el voto" frente al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.



"Mediante esta propuesta de ley, el gobierno constitucional que presido quiere apoyar una vez más al fortalecimiento de la democracia informada; por esta razón este proyecto de ley propone el debate obligatorio entre candidatos", explicó la mandataria.



Según el documento, el cambio dispone la obligatoriedad del debate entre candidatos a la presidencia y vicepresidencia y la presentación de programas de gobierno, “en el marco de la transparencia e igualdad de oportunidades previstas en los principios, valores y fines constitucionales”, reportó la estatal agencia ABI.



Además, establece que los debates deberán ser exclusivos y transmitidos de manera obligatoria en directo por los medios de comunicación del Estado, a disposición de los medios privados para su transmisión simultánea si lo quieren.



Áñez manifestó que "el debate electoral no es un derecho de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, sino una obligación de la democracia que se nutre de la libertad y la libertad, para ser responsable, requiere de información".



"La información otorga poder y en este marco los bolivianos tenemos derecho a participar y supervisar los procedimientos para el ejercicio de la democracia y por otra parte todos los ejercicios para la democracia deberán ser necesariamente públicos", afirmó.



Horas después, la presidenta de facto sumó otra idea: una cumbre de dirigentes que apoyaron el golpe de Estado que, según denunció Morales, lo forzó a renunciar en noviembre pasado.



"Por una parte, tenemos que estar atentos de estos boicoteadores (por el MAS) que por segunda vez nos querían robar una elección, porque nos robaron el 21F, (fecha del referendo de 2016) y, por otro lado, que no nos pase lo que nos pasó el propio 20 de octubre (las elecciones de 2019 ganadas por el MAS y anuladas): la dispersión del voto, que también es un riesgo para el proceso. Y yo pido a todas esas pititas, con las que hemos conseguido tantas cosas, que estemos atentos", aseguró en una entrevista con Bolivia TV.



“Pensaría, si así las condiciones se dan, en una cumbre política de líderes políticos porque creo que acá hay un objetivo común en los bolivianos porque no queremos dispersión del voto, no queremos que suceda lo del 20 de octubre”, agregó en referencia al primer lugar que obtuvo el MAS.



El cuadro electoral apenas se insinúa por ahora en Bolivia. El MAS de Morales resolverá su candidato este mes en un congreso y ayer quedó sellada una alianza de dos líderes cívicos que fueron centrales en su derrocamiento y la asunción de Áñez: Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.



"Hemos determinado consolidar nuestro binomio electoral para las próximas elecciones generales del 2020-2025 de la siguiente manera: Luis Camacho a la presidencia y Marco Pumari a la vicepresidencia", dice el acuerdo político de los dos dirigentes, señalados entre los promotores del golpe que sacó del poder a Morales, tras la polémica por las elecciones de octubre.



Como ni Camacho ni Pumari están enrolados en ninguna fuerza, los dos aparecen abiertos a que los postule “cualquier tipo de alianza, movimiento ciudadano o partido político, previo consenso mutuo”.



El diario El País de España señala que “varias agrupaciones políticas menores ya se habían prestado a dar forma legal a la candidatura de los 'vencedores de Evo'”.



El ex presidente Carlos Mesa y el empresario Samuel Doria Medina también se presentarán como candidatos a los comicios, que por ahora no tienen fecha.