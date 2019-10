Angelici: "Esta Conmebol es distinta, está mucho mejor que antes"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo esta noche que "la Conmebol está mucho mejor que antes, es distinta", al ser consultado sobre la máxima entidad del fútbol sudamericano ante la cercanía de la revancha con River por la Copa Libertadores, el martes próximo en la Bombonera. En declaraciones a Fox Sports, Angelici se explayó cuando le preguntaron por la relación del club que preside y la Conmebol, en medio de las polémicas desatadas tras los fallos arbitrales a instancias del VAR en el partido de ida, que River ganó por 2-0 en el estadio Monumental. "Esta Conmebol es distinta, está mucho mejor que antes y confiamos en que los fallos arbitrales serán justos", sostuvo Angelici, quien en sus 8 años de gestión al frente del club de la Ribera (su segundo y último mandato en este ciclo concluirá en diciembre próximo) tuvo muy mala relación con la entidad que tiene sede en la ciudad paraguaya de Luque, en especial desde 2014 a la fecha. Para esa época, Angelici lideraba un proyecto de crear una "Liga sudamericana" por afuera de la Conmebol, que negociara la televisación de los partidos directamente, que quedó trunco al no contar con el apoyo de los clubes brasileños y varios de la Argentina. Si bien la Conmebol nunca se expidió al respecto de manera oficial, la "guerra" que comenzó entonces se extendió hasta ahora, cuando las declaraciones del dirigente boquense buscan enfriar los ánimos y apaciguar la revancha contra River. En ese lapso, Boca sufrió elminaciones tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana con fallos arbitrales de dudosa neutralidad, con goles anulados, jugadores lesionados por rivales y varios expulsados; además de la suspensión de su estadio tras los incidentes con River en la Bombonera en 2015, cuando un socio xeneize arrojó gas pimienta a los jugadores "millonarios" desde la tribuna. El broche de esa etapa fue la final de la Libertadores 2018, que la Conmebol trasladó la final a Madrid tras los incidentes en el Monumental, con el micro de Boca apedreado a pocas cuadras del estadio de Núñez. "Si el VAR y la Conmebol no quieren, no llegás a la final, te voltean antes", fue otra de las frases de Angelici, quien confirmó que la cabina que albergará a la terna arbitral argentina del VAR (con Mauro Vigliano al frente) estará ubicada dentro de la Bombonera. La semana pasada, en ocasión de la fiesta benéfica de la fundación Boca Social en la Bombonera, Angelici confirmó que no ocupará ningún lugar en la lista del oficialismo que buscará retener la presidencia del club, una decisión que lo aleja de toda zona conflictiva con la Conmebol. Las elecciones en Boca (aún no tienen confirmada la fecha, pero se sabe que serían el 8 de diciembre) ocuparon la última parte de las declaraciones de Angelici, quien pidió un debate con los candidatos opositores Jorge Ameal y José Beraldi, en un hecho por demás curioso, ya que el pedido lo hizo el presidente saliente y no el candidato a dirigir el club por el oficialismo, Cristian Gribaudo.