Anses extendió la inscripción para el subsidio de luz y gas: cómo anotarme

La inscripción para acceder o mantener los subsidios de energía finalizaban en el día de hoy según el calendario que había anunciado Anses. Sin embargo, llegó el anuncio de la extensión del a inscripción por unos días más en dónde las y los argentinos que deseen puedan completar el formulario RASE para obtener el beneficio.

A partir del 27 de julio, estará habilitada en Anses la inscripción al subsidio de luz y gas hasta el domingo 31 de julio. La misma no tendrá segmentación, es decir que quienes deseen inscribirse no deberán esperar cierto día según su terminación del DNI. De no completar el formulario, ya sea de forma presencial u online, se retirarán los subsidios de manera escalonada.

Para el 2023 los usuarios que no cuenten con el subsidio estarían comenzando a pagar la tarifa plena. Sin embargo, antes de esa fecha habría una nueva posibilidad de ajustar la información sobre la situación económica en caso de que no sea la misma que al momento de suscribirse en el mes de julio.

Los datos que son necesarios para completar el formulario RASE son: Último DNI tramitado, CUIL propio y de quienes viven en el hogar, una boleta de energía eléctrica y una de gas natural, datos de los servicios que se encuentran en las boletas, información de ingresos mensuales netos de cada persona del hogar y dirección de correo electrónico.

La situación de los beneficiarios de prestaciones de ANSES

En el caso de usuarios que ya son beneficiarios de programas de ANSES podrían acceder a una extensión del plazo de inscripción. La misma se está evaluando y podría ser hasta el 30 de septiembre. De todos modos, deberán completar el formulario RASE para mantener o recibir los subsidios.