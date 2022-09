Anses pagará un bono de emergencia con la recaudación del dólar soja

El Ministerio de Economía presidido por Sergio Massa anunció que una parte de la recaudación del dólar sojero será destinado a un bono extraordinario y de alcance nacional para afrontar la situación de máxima vulnerabilidad de cierta parte de la población argentina. Aún no se anunció el monto que tendrá el bono ni cuando se pagará, pero si quedó estipulado en el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para esas exportaciones entre el 5 y el 30 de septiembre.

El DNU explica que ANSES tomará una parte de lo recaudado del dólar sojero una vez que se superen los 5 mil millones de dólares, por lo que no afectará en el acuerdo con el FMI. Gracias a esta medida tomada por Sergio Massa, el Frente Patria Grande, encabeza por Juan Grabois, no retirará a sus diputados de la bancada del Frente de Todos. Esta decisión se debe a que fue uno de los reclamos que perduró desde el mes de marzo, cuando se firmó el acuerdo con el FMI y que gracias a la intervención de Cristina Fernández de Kirchner para que se lleve a cabo, no habrá divisiones.

"Ella fue quien intercedió para que esto suceda, directamente planteando hacia dentro del Gobierno la necesidad de que los anuncios incluyeran el reclamo que veníamos haciendo" Federico Fagioli

Lo que resta determinarse es el monto que tendrá bono extraordinario que entregará ANSES y que será decisión del Ministerio de Economía. El único adelanto es que sería abonado tres veces a los sectores más vulnerados de la sociedad que no logran cubrir sus necesidades básicas mes a mes.

"Créase el FONDO INCREMENTO EXPORTADOR, con la finalidad de financiar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. A tal efecto, se tendrá en cuenta, al momento de establecerla, si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios", artículo nº9 del decreto 576/2022.

Quienes cobrarán el bono extraordinario de ANSES

El bono extraordinario que entregará ANSES gracias al recaudo del Ministerio de Economía por el Dólar soja tendrá como beneficiarios a personas que están en la informalidad, sin hijos, que no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar y no ingresaron al Potenciar Trabajo.