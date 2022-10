ANSES: Qué asignaciones son compatibles con el Refuerzo Alimentario

El día lunes 24 de octubre comenzó la inscripción, de manera presencial y online, para ser aspirante al nuevo bono que otorgará el gobierno en noviembre y diciembre. El Refuerzo Alimentario se pagará en dos cuotas de $22.500 y los requisitos para ser beneficiario fueron publicados en la página oficial de ANSES.

Si bien muchos de los refuerzos aplicados en los últimos meses para apalear la crítica situación económica por la acelerada inflación fueron para quienes ya son parte de otros programas de ANSES, en este caso el gobierno anunció que el bono será para quienes no tienen un plan, no reciben la Asignación Universal por Hijo, no cobran seguro de desempleo y no tienen trabajo.

Es decir, que cualquier beneficiario de ANSES no será elegible para el bono que se encuentra inscribiendo aspirantes hasta el 7 de noviembre y comenzará a abonar a partir del 14 de noviembre.

Calendario de pago del Refuerzo Alimentario

ANSES anunció que a partir del 14 de noviembre comenzará a pagar la primera cuota, de $22.500, a los beneficiarios del Refuerzo Alimentario y el calendario de pago continuará según la terminación del DNI.

Aún no se confirmó el calendario de pago de la segunda y última cuota a efectuarse en diciembre. Se espera que los últimos días de noviembre el organismo confirme la fecha.