ANSES: quienes cobran el bono de refuerzo en octubre

El mes de septiembre llegó con el aumento del 15,53% según la Ley de Movilidad para los beneficiarios de programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social. No obstante, la suba que corresponde a la tercera de las cuatro anuales no fue suficiente en comparación con la acelerada inflación de los últimos meses.

Por ello, el gobierno decidió extender un bono de refuerzo para ciertos sectores. Para que no haya jubilados y pensionados con ingresos menores a $50.000 se concretó el bono de refuerzo que se otorga hasta el mes de noviembre inclusive.

Publicidad

El mismo consta de $7.000 para quienes cobran el haber mínimo, de esta manera los $43.353 sumados al bono le otorgan a los beneficiarios un ingreso mensual de $50.353 a partir de septiembre.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Quienes reciben el refuerzo de ANSES

Los beneficiarios de este bono de refuerzo de ANSES serán: jubilados y pensionados, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensión no Contributiva por Vejez, Pensión no Contributiva por Invalidez y Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más.

Calendario de Pago de octubre

En el mes de octubre el pago comenzará con los haberes mínimos a partir del día 12 según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: miércoles 12 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 13 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 3: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 4: lunes 17 de octubre

DNI terminados en 5: martes 18 de octubre

DNI terminados en 6: miércoles 19 de octubre

DNI terminados en 7: jueves 20 de octubre

DNI terminados en 8: viernes 21 de octubre

DNI terminados en 9: lunes 24 de octubre

Luego, quienes cobran jubilaciones o pensiones de más de $48.720 cobrarán a partir del día 25 de octubre:

Publicidad

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de octubre