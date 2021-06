Antonio Falcón: “Orrego no es el líder natural del Frente Con Vos”

Antonio Falcón, presidente de la Unión Cívica Radical, habló sobre la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones legislativas y pidió que todos los partidos que conforman el Frente Con Vos pongan lo mejor que tienen para lograr un triunfo ante el oficialismo. Al mismo tiempo resaltó que Marcelo Orrego no es el líder natural del espacio opositor y si bien reconoció que es un dirigente importante, también aclaró que no debe ser él quien elija a los candidatos a dedo. En la ocasión tuvo un párrafo aparte para Susana Laciar, Nancy Picón y los miembros de Consenso Ischigualasto. "Sin 2021, no hay 2023", sentenció el abogado.

¿Usted será candidato a diputado nacional?

-Es una probabilidad que la Unión Cívica Radical vaya a las PASO y en tal caso soy uno de los posibles candidatos, pero primero deben darse otras circunstancias. No es PASO por que sí, sino que todos los que conformamos Juntos por el Cambio nos vemos en la obligación de poner lo mejor y en dicho caso también sabemos mecharnos, ubicarnos para no producir desgaste. En términos de truco, no somos un Ancho de Copa para acompañar a un 4 de Copas y hacer puntos nomás. Pretendemos que Juntos por el Cambio vaya y se traiga dos diputados de las elecciones.

Los nombres que hoy suenan para encabezar la lista de la oposición son Susana Laciar y Nancy Picón ¿Son 4 de Copas?

-Decirlo yo sería una actitud de soberbia y arrogancia. Hemos contratado una encuestadora para saber cuánto miden y también saber la intención de voto y saber además como encausar la intención de voto en contra del Gobierno de Alberto y Cristina y esto significa poner el oído en la gente.

¿Los candidatos los pondrá Marcelo Orrego que es el líder natural del Frente Con Vos?

-No, no, no a esto lo vamos a aclarar de entradita, Marcelo Orrego es el presidente de Producción y Trabajo, fue candidato nuestro, tuvo una muy buena elección, reconocemos sus pergaminos pero él no es el líder natural de la Unión Cívica Radical.

De la UCR quizás no, pero es el líder del Frente Con Vos...

-Del espacio Con Vos no es el líder natural, es miembro del partido más importante pero acá todos los partidos componemos este espacio y acá juega Juntos por el Cambio. No hay liderazgo natural y tampoco la elección de candidatos a dedo, eso es más de otros partidos oficialistas con las bendiciones extraterrenales.

A pesar de esto que dice, la gente cree que Marcelo Orrego es el referente de la oposición

-Sí, puede ser. La gente tiene derecho a pensar que Orrego es el referente del Frente Con Vos, pero en estas elecciones, este año, se llama Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio es la UCR, el PRO y los demás partidos. Acá no juega la frase Con Vos, la que dio muy buenos resultados. Lo que crea la gente es aceptable, pero no significa que lo que la gente crea sea la realidad. La gente también cree que Uñac es bueno, hay gente que cree que Cristina y Alberto son buenos, que quiere que le diga. Las creencias son cuestiones de fe.

¿Y si la gente cree esto, la UCR no debería haber tenido mayor protagonismo?

-No hay tiempo de hacer mea culpa. Fue una decisión política del momento y en este momento estamos tomando una decisión política distinta y seguramente seremos criticados. Por ahí andan diciendo que somos nosotros los que evitamos que se coagule toda la oposición y esto es mentira. No evitamos nada, muy por el contrario pretendemos que todos los que están siendo opositores, en la condición sería de opositores se coagulen. Estamos en el 2021 y la UCR quiere para salvar la república que pongamos lo mejor en la parrilla. Sin 2021, no hay 2023.

Fabián Martín dijo que lo ideal sería una lista consenso ¿Usted qué piensa?

-Las listas que aguanten una elección. En esta elección pueden participar partidos provinciales y nacionales. Estarán los que no puedan consensuar, pero además hasta nosotros podemos consensuar y no ser primeros en una lista. Esto siempre y cuando el primero sea alguien de fuste y tenga intención de voto y nos lleve al triunfo. No queremos acomodarnos al 2-1, no queremos acuerdos de último minuto. Queremos representación de las minorías, somos un partido con tradición democrática y esto nos indica que las minorías deben tener representación en las listas.

¿Susana Laciar y Nancy Picón son de fuste?

-Decirlo ahora sería insultante, permítame que terminemos las encuestas.

A la UCR le sirve que vaya Picón para que Castro asuma en su lugar en la Cámara de Diputados

-No, nosotros esperamos que sea la candidata las que digan las encuestas, pero no esperamos negocios chicos. Si llega ese cargo bienvenido sea, pero nuestro apoyo no está condicionado a acuerdos chicos.

¿Consenso Ischigualasto tiene lugar en su espacio?

-Con Consenso Ischigualasto para mí hay un problema básico, ellos tienen un funcionario de Cristina. El presidente de ADN es funcionario de Cristina, solucionando ese problema no tenemos ningún otro problema. Pero hoy es muy difícil salir a explicarle a la gente que tenemos un funcionario de Cristina.

¿Y sería muy difícil explicarle a la gente que el senador Basualdo le alquila un inmueble al Gobierno de San Juan?

-La parte empresarial del senador Basualdo no es problema mío. Basualdo con su voto siempre votó igual, siempre fue opositor.