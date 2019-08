Aparecieron fotos de Antonela Rocuzzo con un ex novio

Había un rumor que aseguraba que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fueron novios casi desde niños, pero hace algunos meses se supo que la mujer del futbolista tuvo una relación, que duró varios años, con otra persona.

Fue una amiga de Roccuzzo quien contó en una revista que ella había tenido una relación importante antes de Messi.

Sucedió que en las últimas horas, empezaron a circular a través de las redes sociales algunas fotos de Antonela con su ex.

Messi y Antonela se conocieron muchos años atrás al ser presentados por el primo de ella, Luca Scaglia. Su entorno cuenta que él preguntó: "¿Quién es?” y Scaglia, casi sin prestar atención le contestó: “Anto, mi prima”.

Leo tenía nueve años y ella ocho, entonces, aseguran fue cuando le escribió una carta en la que le dijo: "Algún día vamos a ser novios”. Desde entonces se vieron en la quinta de los Roccuzzo y pasaron mucho tiempo juntos.

Entonces fue cuando Messi se fue a España para jugar en el FC Barcelona y quedaron como amigos. En ese momento, Antonela comenzó a salir durante años con otro chico del que se desconoce el nombre pero hay fotografías.

Años después, según su amiga, la morocha dejó a ese muchacho al saber que Lionel Messi viajaría a Argentina y a su llegada fue a buscar al futbolista.

“Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi!”, aseguran que dijo el ex de Roccuzzo.