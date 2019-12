Apuñaló a su ex mujer en un auto, incendió el vehículo y luego murió de un paro cardíaco

Una mujer que fue apuñalada esta tarde dentro de un auto que después fue prendido fuego en la ciudad bonaerense de San Nicolás murió luego de ser operada, y por el femicidio detuvieron a su ex pareja, quien también sufrió quemaduras y falleció posteriormente a raíz de un paro cardíaco cuando era atendido en un hospital, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió en la mencionada ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, cuando la víctima, identificada como Patricia Brauer (39) se encontraba dentro un auto Renault 21 junto a su ex pareja, Juan Smith (40).



Voceros policiales informaron a Télam que, en circunstancias que se intentan establecer, Smith extrajo un arma blanca y apuñaló a la altura del tórax a su ex mujer, para luego comenzar a incendiar el vehículo y finalmente escapar del lugar.



Vecinos del lugar dieron aviso de inmediato a la Policía y solicitaron una ambulancia, donde Brauer fue trasladada al hospital San Felipe de San Nicolás.



La mujer, que además de la herida de arma de blanca tenía quemaduras en su cuerpo, fue internada en terapia intensiva y luego intervenida quirúrgicamente, pero finalmente falleció, informaron fuentes policiales.



Por su parte, el femicida fue aprehendido en la vía pública a unas pocas cuadras por efectivos policiales y, al haber sufrido también quemaduras al momento de prender fuego el auto, lo llevaron en primera instancia al mismo centro de salud.



Una vez en el hospital, Smith se descompensó y sufrió un paro cardiorrespiratorio, y pese a las técnicas de reanimación llevadas a cabo por los médicos el hombre murió, añadieron los informantes.



Interviene en la causa la fiscal Belén Baños, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, quien ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue para realizar las autopsias correspondientes.