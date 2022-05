Aquí el detalle de la reunión de autoconvocados y Gobierno

Tras tres jornadas en las que hubo manifestaciones y paros, un grupo de docentes que se definen como autoconvocados se reunió con el Subsecretario de Unidad de la Gobernación, Luis Rueda. Tras este encuentro, las partes acordaron una tregua hasta que se concrete la reunión paritaria que se realizará el 2 de junio.

DIARIO HUARPE accedió a un video en el que quedó registrado un fragmento de la charla entre los docentes y Rueda. El material se extiende por dos minutos y 45 segundos.

En las imágenes se ve a Rueda y a cinco representantes de los docentes autoconvocados, todos están en una sala de reuniones que se ubica a metros de la oficina de la Gobernación.

El primero en tomar la palabra es uno de los docentes que se dirige a Rueda y le dice: "los compañeros docentes me lo han manifestado y me pidieron que te lo transmitiera, todos los docentes que nos hemos movilizado no tenemos ningún objetivo político ni de desestabilización de ninguna manera", aclaró el trabajador.

De inmediato, una de las docentes que estaba en el encuentro avala la afirmación y agrega que "si el gobernador nos apoya y nos ayuda y nosotros vamos a estar con él y lo vamos a apoyar".

Luego retoma la palabra, el primer docente que relata que ha circulado un flyer que "quiere desestabilizar, nosotros no queremos eso, solo queremos nuestro sueldo que sea digno", aseguró el educador, quien le pidió a Rueda que le transmita eso al gobernador.

De inmediato, la docente que había hecho la anterior intervención asegura que existe un compromiso de no hacer paro durante los días lunes, martes y miércoles de la semana que viene.

Tras escuchar a los trabajadores, Rueda les dice que durante la manifestación se habló de que este sector estaba convocando para una movilización para el domingo y hablo de que se estarían mezclando "cuestiones políticas". De inmediato los trabajadores le dijeron que ellos no han convocado a esta marcha. "Nosotros no somos", dijeron.

Rueda siguió hablando y reconoció que "hay cosas para mejorar, pero un Gobierno siempre tiene cosas para mejorar", aseguró y luego opinó que San Juan es una provincia "ordenada".