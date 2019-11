Aranguren negó ante la Justicia haber beneficiado a Shell

Este martes, Juan José Aranguren declaró en su indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. Allí, el exministro negó haber beneficiado "particularmente" a la petrolera Shell, de la que fue presidente y accionista, durante su paso por la función pública y aseguró que las decisiones que tomó fueron "siempre en beneficio del interés público". "En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor", aseguró.

Aranguren está acusado de haber cometido el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber encabezado el Ministerio de Energía cuando todavía era accionista de la empresa Shell, compañía de la que además había sido presidente. "En ningún momento tomé una decisión particularmente vinculada a mi anterior empleador. No tengo ningún problema y lo ratifiqué ante el juez", sostuvo el ex ministro al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron a la salida de su indagatoria.

MIRÁ TAMBIÉN Para la UCA, el año finalizará con un 38% de pobres

Sobre el incremento de taifas de 2016, que según la acusación pudo haber beneficiado a Shell, respondió: "El incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañías petroleras por el gas durante en el período investigado (2016-2017) es el mismo que provenía de un plan de gas diseñado por la anterior administración". "El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado. Las empresas petroleras no se vieron beneficiadas por el precio del gas que pagaron los usuarios en sus casas", afirmó el ex ministro.

Aranguren también respondió ante los medios sobre la decisión de importar gas de Chile, que benefició a una empresa vinculada con Shell, y sostuvo: "En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público". "En el caso de Chile logramos reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia, porque no había más y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de YPFB", enfatizó.

MIRÁ TAMBIÉN Una chica denunció que fue abusada por su profesor de Historia

En ese contexto, dijo, "no había mayor capacidad de las plantas de regasificación" por lo que "era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil y eso le significó al Estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares". Aranguren concurrió a la indagatoria, que duró cerca de dos horas, acompañado de su abogado Alejandro Pérez Chada y al retirarse sostuvo que se iba "muy conforme" y que todo lo que hizo durante su gestión fue conforme a lo que la ley lo obliga.

Fuente: Télam