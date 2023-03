Pasaron casi tres meses de aquella histórica final donde la Selección Argentina le dio una inmensa alegría a todo un país que aguardaba en sus gargantas poder gritar campeón del mundo. Sin dudas, ese día quedará en la memoria colectiva, al igual que las finales de Argentina 1978 y México 1986, luego de que los dirigidos por Lionel Scaloni gritaran campeón en el Mundial de Qatar 2022, tras darle una “paliza” táctica a Francia, durante gran parte del encuentro que debió estirarse a una infartante definición por penales. Después de aquel día nada fue igual y todos esperaban ansiosos poder conseguir la camiseta original con las tres estrellas, una odisea que finalmente se terminó este viernes para todos los sanjuaninos que aguardaban su llegada.

En San Juan las camisetas originales estuvieron en falta durante muchos meses y lo único que podía conseguirse eran algunas réplicas en algunos comercios locales. Sin embargo, esa espera se terminó este viernes cuando una de las sucursales que tiene la cadena comercial Sportotal recibió un pequeño stock que ya se encuentra a la venta para el público en general. En medio de la fiebre por ver a los campeones del mundo ante Panamá el próximo jueves 23 de marzo en Buenos Aires, la llegada de la camiseta más deseada se hizo realidad en San Juan. La misma se consigue por $22.000, pero aquellos que quieren comprarla, tendrán que moverse muy rápido porque el stock que llegó es muy limitado.

Según dijo a DIARIO HUARPE Gisela Manrique, encargada del local comercial que está ubicado en la esquina de Rivadavia y General Acha, solo han recibido unas 20 camisetas para la venta y en pocas horas se habían vendido unas ocho unidades. Se trata de una prenda muy esperada por el valor simbólico e histórico que tiene, tras la consagración de la Albiceleste con Lionel Messi en Qatar 2022. Si bien el costo está en $22.000, aquellos que no estén en condiciones de abonar en efectivo, pueden conseguir algunas alternativas en financiación.

“Con las tarjetas bancarizadas, se puede comprar la camiseta en tres cuotas. Pero también tenemos nuestro crédito de financiación que ofrece importantes descuentos en cualquiera de nuestros locales. Tenemos todos los talles desde el XS hasta el XXL”, agregó la vendedora.

Al mismo tiempo, la encargada señaló que solo la sucursal ubicada en la esquina de la Peatonal es la que cuenta con estas unidades a la venta. “Ojalá las podamos vender rápidamente porque llevábamos muchos meses sin poder reponer camisetas de la Selección, incluso tuvimos que lanzar una edición alternativa de otra marca para no decir que no teníamos camisetas argentinas”, exclamó Manrique. Además, recordó que estas prendas no se tratan de una imitación, sino que pertenece a la indumentaria oficial de AFA.

Si bien la fiebre por la camiseta argentina con las tres estrellas descendió un poco, son muchos los fanáticos que aguardaban con ansiedad la versión original elaborada por la marca de las tres tiras (Adidas). Por eso, durante la jornada del viernes algunos directamente compraron su camiseta sin dar muchas vueltas, mientras que otros ingresaron para averiguar el costo y su financiación.

Cabe destacar que anteriormente, en las sucursales de Sportotal explicaron a este medio que las camisetas que salieron a la venta por internet en la página oficial, a fines de diciembre, solo las podían adquirir cualquier tipo de comprador y no las casas de comercio. “La última vez que nuestra cadena recibió camisetas argentinas fue a fines de octubre y se volaron en muy pocos días. De hecho, se sorprendieron con la llegada de estas unidades, porque creían que después del primer semestre iban a poder contar con la “camiseta más deseada”.