Argentina debuta en San Juan ante Rusia en el Cuatro Naciones de Handball

El seleccionado masculino de handball de la Argentina, los Gladiadores, recientes campeones Panamericanos, recibirán en San Juan a las potencias europeas de la talla de España, Polonia y Rusia, en el inicio del Torneo Cuatro Naciones, el evento más importante para este deporte que se disputará en el país.

El certamen se desarrollará en el estadio Aldo Cantoni hasta el viernes, y el combinado nacional debutará a las 20.30 ante Rusia (selección que logró la medalla dorada en los Olímpicos de Sydney en 2000). Previamente en la jornada inaugural, jugarán desde las 18, España (campeón del mundo en 2005 y 2013) frente a Polonia (semifinalista en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y subcampeón del mundo en 2007).

El cronograma completo de partidos del torneo internacional es el siguiente: Hoy: a las 18:00, España vs. Polonia (Deportv) y a las 20:30, Argentina vs Rusia (TV Pública) Mañana; a las 18, Rusia vs. España (Deportv) y a las 20:30 | Argentina vs Polonia (TV Pública) Viernes 25: Polonia vs. Rusia (Deportv) y Argentina vs España (TV Pública). Los horarios de los partidos de la última jornada se definirán mañana.