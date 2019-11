Argentina, el único país de la región que no publicita resultados educativos

En Argentina, el alumno o la familia de él no pueden acceder directamente a los resultados específicos de las pruebas Aprender de su propia escuela en relación con otras cercanas a su zona de residencia o con cualquier otro establecimiento. Esto se debe al artículo 97 de la Ley 26.206, con ello el país se convirtió en el único de la región junto con Paraguay que no difunden sus datos, así lo informa el Observatorio Argentino por la Educación.

El espíritu del artículo 97 de la ley, no tiende a prohibir caprichosamente la difusión de los datos sino que los supedita al mandato de la no estigmatización. Para eso, prevé el resguardo de la identidad de los docentes, alumnos y escuelas. Esta función de la prueba implica la necesidad de devolver resultados no solo a cada escuela sino a nivel individual.

Por el contrario en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México publican información por escuela disponible para el público en general. En estos países y en Perú, las familias y estudiantes también acceden a esta información. Es importante señalar que en países como Brasil y Colombia además existen exámenes de finalización de la secundaria con consecuencias para el acceso al nivel superior.

Algunos estudios en Inglaterra, Estado Unidos y Chile sugieren que las escuelas con bajos resultados han mejorado sus desempeños cuando hay políticas de devolución de resultados y rendición de cuentas. En Argentina, un estudio experimental llevado a cabo en escuelas de La Rioja mostró que la devolución de resultados a las escuelas aumentó los logros de aprendizaje de los estudiantes.

El informe se pregunta: “¿Es razonable el artículo 97?”, dicen que en términos de política educativa la prevención es razonable. Sostienen que una evaluación estandarizada como las pruebas Aprender no mide el intento escolar sino el desempeño de los alumnos. La unidad de medición es la respuesta en la prueba por lo que cuantas más respuestas positivas tenga un alumno más alto será su desempeño. Y el promedio de los desempeños de una escuela determina el nivel alcanzado por sus estudiantes.

La distinción entre el rendimiento de cada alumno y el promedio de la escuela es muy importante porque son grandes predictores del desempeño en pruebas estandarizadas. Esto significa que el lugar del alumno en la pirámide social tiende a explicar su nivel de desempeño y que, por lo tanto, los resultados “positivos” de una escuela pueden deberse a motivos sociales y no necesariamente a causa de la acción educacional de la escuela. El ranking “puro” no permite captar la calidad de la educación.