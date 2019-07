Argentina goleó a Francia y es finalista del mundial

Como no podía ser de otra manera, la Selección Argentina Mayor no quería ser menos que los chicos de la Sub 19 y Las Águilas que llegaron a la final del Mundial de Hockey sobre Patines en los World Roller Games, por eso tenía que enfrentar a Francia en las semifinales y lo terminó venciendo por 3 a 0 y logró el primer objetivo, estar en la final.

Era la primera vez que Francia llegaba a una semifinal, por eso, el partido en la previa parecía ser bien dificil, que de hecho lo fue, porque los franceses pusieron en jaque varias veces al arco argentino, pero la Albiceleste contó con un Constantino Acevedo con un gran nivel.

La apertura del marcador llegó gracias a un libre directo, para eso saltó a la cancha Pablo Álvarez quien lo ejecutó y anotó el primero del partido. A partir de ahí, Francia salió un poquito más en busca del empate, por eso llegó el segundo para el combinado nacional, un verdadero golazo del "Nolo" Gonzalo Romero, quien apenas le llegó la bocha, remató con mucha potencia y la clavó en el ángulo.

En el complemento, el partido se cerró, Francia no salía y a la Argentina se le hacía prácticamente imposible poder entrar y vencer al arquero Keven Correia, que se transformó en figura.

Pero en la parte final, apareció la figura de Carlos Nicolía que anotó el tercer gol del partido y definió el pleito porque ya quedaba poco y Francia no hacía daño. Sólo quedó tiempo para que suene la chicharra final en el Palau Blaugrana y decretar que Argentina se meta en una nueva final del Mundial de Hockey sobre Patines, la cual se jugará el domingo a las 13 (hora de argentina) ante el ganador de España o Portugal.

REVIVÍ EL PARTIDO