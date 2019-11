Argentina tomó ventaja sobre Chile en la Davis tras el triunfo de Pella

Argentina se puso hoy en ventaja sobre Chile por 1-0 en la serie de Copa Davis al mejor de tres puntos que animan en la Caja Mágica, en Madrid, merced al triunfo de Guido Pella sobre Nicolás Jarry por 6-4 y 6-3 en el partido que inauguró la jornada.



Pella, ubicado en el puesto 25 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y cuarto para doblegar a Jarry (77) en un partido que dominó desde el principio y hasta su definición, y le permitirá jugar con mayor tranquilidad el segundo punto a Diego Schwartzman (14) ante el chileno Cristian Garìn (33).



La serie entre argentinos y chilenos se cerrará con el punto de dobles, en el que los "albicelestes", según anunció el capitán Gastón Gaudio, presentarán a Leonardo Mayer y Máximo González, mientras que Nicolás Massú eligió a Jarry y Garín.



El bahiense Pella, campeón este año en San Pablo, ratificó su excelente temporada y le dio a la Argentina un punto importante, ante un rival peligroso como Jarry, que llegó a la serie sin confianza tras haber perdido sus últimos siete partidos del circuito en la ronda inicial.



En el inicio del partido, el "zurdo" Pella se mostró muy sólido y metido, así quebró dos veces a Jarry y sacó una ventaja de 4-1 que le permitió manejarse cómodo, sin la tensión que genera la Davis.



Si bien Pella cedió su saque (5-4), enseguida se recuperó con otro quiebre y cerró el set por 6-4, luego de tres errores no forzados consecutivos del chileno, que pegaba incómodo y fallaba.



En el segundo parcial, Pella fue muy inteligente con su táctica de mover al chileno de un lado a otro, así pegaba incómodo y gastaba un tiempo más para invertirse y golpear de derecha, su mejor golpe.



Pella encontró los huecos que necesitaba, quebró de nuevo para adelantarse 5-3 (con una doble falta de Jarry) y luego cerró por 6-3 con mucha convicción, ya que levantó un 0-30 en el inicio del punto.



"Estuve prendido todo el partido, nunca me aparté de mi plan. Me ayudó mucho el 'Gato' Gaudio desde el banco y la gente también, ya que no paró de alentarme en todo el partido", comentó feliz Pella, campeón de la Davis en 2016, cuando la Argentina le ganó a Croacia (3-2) en Zagreb.