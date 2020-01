Arsenal va por un triunfo ante Newell's que le permita seguir entre los primeros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Arsenal de Sarandí, que en silencio se ubica en los primeros puestos, intentará reanudar la Superliga con un triunfo ante Newell's Old Boys, en uno de los cuatro cotejos con los cuales continuará mañana la 17ma. fecha del torneo.



En cotejo se jugará en el estadio Julio Humberto Grondona, en la localidad de Sarandí, desde las 17.35, con el arbitraje de Ariel Penel y televisación por parte de Fox Sports Premium.



Arsenal, dirigido por Sergio Rondina y que llegó a ser puntero en las primeras fechas, se mueve en las sombras, sin la atención del mundo futbolero, pero con 27 puntos está entre los seis primeros y no se lo debe dejar al margen del grupo de equipos con chance de campeonar en estas siete últimas fechas.



Sin haber sumado refuerzos mañana recibirá a Newell's en su estadio, en donde está invicto con tres triunfos e igual número de empates, buscando ganar y permanecer a la expectativa por llegar a la cima y sumarse a la zona de clasificación para la Copa Libertadores 2021.



Newell's tiene 25 unidades y está clasificando para la Copa Sudamericana 2021, habiendo terminado 2019 con un buen triunfo ante Independiente por 3-2 en Avellaneda en un encuentro postergado por la segunda fecha.



En cuanto a refuerzos el "leproso" está cerca de sumar a Sebastián Palacios a préstamo de Independiente.



En el historial profesional jugaron 28 veces, con ventaja de los rosarinos de 10 triunfos contra siete y 11 empates.







= Probables formaciones =



Arsenal: Daniel Sappa; Fernando ‪Torrent, Mateo Carabajal, Rubén Zamponi y Emiliano Papa; Ezequiel ‪Piovi, Emiliano Méndez, Gastón Álvarez Suárez y Nicolas ‪Giménez; Juan Manuel ‪García y Ezequiel Cérica. DT: Sergio Rondina.



Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández; Luis Leal, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Lucas Albertengo. DT: Frank Kudelka.







Árbitro: Ariel Penel.



Estadio: Arsenal de Sarandí.



Horario: 17.35



TV: Fox Sports Premium.