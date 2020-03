Artistas en cuarentena, David Gardiol: "La introspección nos estaba haciendo falta a todos"

La cuarentena total se extendió hasta el 13 de abril y en este periodo de encierro y distanciamiento social los artistas brindaron diferentes propuestas, uilizando múltiples plataformas para transmitir recitales, clases y lescturas, siguieron trabajando. Según Claudia Grynzpan, ministra de Cultura, la actividad cultural y turística serán unas de las últimas en reactivarse.

En este panorama, muchos de los artistas sanjuaninos también aprovecharon para producir y reflexionar sobre la industria, saben que se vendrán tiempos distintos y lo abordan de diferentes maneras.

Quien toma la palabra en esta oportunidad es David Gardiol, uno de los titirieros más reconocidos de la provincia. Sus espectáculos en los jardines de nivel inicial son una postal histórica en la provincia. Pero no solo se queda ahí, también acerca al público adulto y demuestra que el artificio de los títeres no son solo una “cosa de niños”. Por último, es fundador del espacio Títeres en Serio, uno de los sitios donde las propuestas independientes se asentaron.

Esto dice Gardiol sobre la cuarentena:

¿Cómo se sienten en ese periodo y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

Nos sentimos muy bien. Fue duro aceptar que todo lo que teníamos organizado, planificado con tanto tiempo, todo por lo que dedicamos tantas horas de trabajo desde el año pasado, gestionando, solicitando, comprometiendo, de un día para el otro, hubo que suspenderlo, darlo de baja. Eso fue unos días antes de la cuarentena.

El arte está presente en la lectura, ya que leo más, porque tengo tiempo disponible.

¿Es una época para producir?

Si estoy produciendo proyectos que llevan tiempo y oficina interna, de armar cosas, llenar solicitudes y formularios. Y además estoy produciendo un espectáculo, en su primer etapa.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

Sí escuchar música, me dedico un rato en el día a escuchar un disco completo, es algo que el ritmo vertiginoso de la vida contemporánea no nos permitía.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación como streaming, videos, newsletter, etc?

Me llevo bien con esta forma de divulgación, hace años que no veo televisión, pero el streaming se amolda a los tiempos que uno va disponiendo. Leo diarios y me gustan las notas de opinión, bien desarrolladas, profundas, largas. No soporto el formato moderno de los diarios digitales, donde ponen un título ganchero y cuando entras hay sólo un párrafo pobrecito abajo. Cuando le doy click a una nota así me siento estafado y salgo prometiéndome que no voy a entrar más a ese medio de difusión.

¿Según tu análisis, qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

El espacio de reflexión e introspección que nos estaba haciendo falta a todos.

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Volví a escuchar el disco doble de Spinetta y Páez "La la la". Realmente es una joya. Muy adelantado a su tiempo. Los invito a que se sumerjan en esa experiencia.