Artistas en cuarentena, Fabián Noriega: "Tenemos que volver a valorar al artista local"

Fabián Noriega es músico y forma parte de Limbo y Guacamole. A la par desarrolló una carrera en la publicidad trabajando para agencias y haciendo jingles y spot de radio y TV. Su obra está incluida en obras de teatro y realizaciones audiovisuales como documentales y música para películas. Es uno de los pioneros en la grabación hogareña en la provincia ya que se inició en esa veta en 1994.

Fabián se suma al ciclo de entrevistas de DIARIO HUARPE a artistas en cuarentena, contexto decretado como medida sanitaria por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, por la pandemia de coronavirus.

¿Cómo te sentís y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

El encierro para mí es algo normal. Para trabajar o componer casi siempre uso auriculares, eso hace que entre en una soledad creativa importante. Para mí el encierro es parte de mi trabajo, por eso hoy no me desagrada. Además de que soy una persona que casi no sale de su casa más que a tocar en algún show. En casa se graba, se ensaya, proyectamos lo que vamos a hacer.

¿Es una época para producir?

Sí, totalmente. La introspección es una de las herramientas para producir o para crear música o lo que tengas que hacer.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

El piano. Aunque no lo tengo, uso el sonido de piano en el sintetizador para volver a agilizar los dedos que cada vez se vuelven más duros, además veo muchos tutoriales de músicos, o como usar software de composición o edición de vídeos.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación como streaming, videos, newsletter, etcétera?

Lo venía haciendo de a poco, me conecto con muchos músicos y artistas de afuera y lo vienen haciendo muy seguido. A mí no me cerraba lo de estar siempre presente haciendo contenidos, todavía me cuesta, pero dan resultado y es lo que hace mucho se viene haciendo en el mundo. Hay que adaptarse.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

Hoy el arte va a salvar vidas, la música va a seguir salvando vidas. Este encierro no es normal y hace que nuestra cabeza vaya para cualquier lado y la música y el arte en sí va ser un motor fundamental para poder arrancar otra vez.

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Tenemos que volver a valorar al artista local, el que está en todos los momentos. Son los que con su arte escriben la historia de un pueblo, con música, con libros, con pinturas, etcétera. Ya que por mucho tiempo no vendrán artistas de afuera es el momento de reencontrarnos y valorar esa actividad.