As vendas de combustíveis aumentaram 4.9% em setembro na comparação ano a ano

POR AGENCIA TÉLAM 29 de octubre de 2019

A demanda de combustíveis aumentou 4,9% em setembro, em razão da diminuição na base de comparação para igual mês de 2018, quando o setor havia registrado aumentos de preços próximos a 20%, o qual produziu uma retração da demanda na medição mês a mês, de acordo com dados oficiais da Secretaria de Energia.







Os números também levantados pela Confederação de Entidades de Comercialização de Hidrocarbonetos e Afins (Cecha), referiram que na comparação com agosto o setor registrou uma queda de 0,25%, ainda no contexto de congelamento de preços que vigora até 14 de novembro.







Os números de demanda são conhecidos enquanto o setor aguarda um possível aumento do preço de combustíveis que poderia ser determinado pela Secretaria de Energia, prévio ao descongelamento dos preços do barril de petróleo e os combustíveis, determinado por 90 dias, até o dia 14 de novembro.







Em quantidades, as vendas gerais de combustíveis em setembro último atingiram 1.350.958,95 metros cúbicos em comparação com 1.287.888,66 do mesmo período de 2018.No nono mês do ano, o óleo diesel aumentou 8,14% na comparação ano a ano; 3,97% o diesel premium; 3,11% a gasolina aditivada; e 3,7% a gasolina premium, com um índice geral positivo de 4,9%.