Asambleístas dicen que hubo un derrame en Veladero y la empresa lo niega

Integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca dicen que hubo un nuevo derrame en la mina iglesiana Veladero y usaron como fuente un informe firmado por técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza. DIARIO HUARPE tuvo acceso al informe mendocino y a otro, que coincide en datos, pero no en conclusiones de los asambleístas. El segundo, hecho por un ingeniero de San Juan, contratado por la Municipalidad de Jáchal que funcionó como veedor del procedimiento, descarta la contaminación.

Los técnicos de Mendoza no llegan a conclusiones y solo publicaron resultados de un muestreo en el río que se realizó en febrero de 2022. Son referentes asambleístas los que asocian estos valores con un derrame en la mina iglesiana y lo publicaron en las redes sociales.

No hubo una denuncia formal en la justicia o en la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Minería, por lo que el supuesto incidente no se está investigando formalmente. Por su parte, la empresa negó que se haya producido un derrame o incidente en la mina que involucrara contaminación de cauces de agua. Los informes presentados a las autoridades de los puntos de monitoreo habituales que utiliza Veladero indicaban que no había modificaciones en los valores habituales. Y en esto coinciden también los informes de CIPCAMI y el Ministerio de Minería.

Qué dicen los informes y qué no

En ambos informes se presenta un valor de mercurio y otros metales en un solo punto de medición, ubicado en un lugar conocido como el badén La Chigua. Allí, confirmaron tanto el informe de ingenieros mendocinos como el realizado por el consultor sanjuanino, detectaban un valor de 0.0033 partes por millón de mercurio total. No se puede hablar de un incremento, ya que donde tomaron la prueba no es un punto de monitoreo habitual.

Tal como detalla el informe de la UNCuyo, hay dos puntos de control a los que no pudieron llegar debido a que había una crecida del río. Por eso tomaron muestras en el badén, el último punto accesible del camino, a 20 km de los lugares usuales y a 150 km de la mina Veladero. Debito a esto es imposible determinar si se trata de un aumento o no en la cantidad de este metal, que se encuentra presente de forma natural en la cuenca, indicaron.

El informe que distribuyeron asambleístas tiene originalmente 23 páginas, pero en la versión compartida por los mismos faltan varias páginas. Salta del punto en el cual aclaran que las mediciones no se hicieron en los puntos habituales al detalle lo que hallaron en el badén donde el camino estaba cortado.

Miguel Mas, ingeniero que se encargó de fiscalizar el muestreo de la Universidad Nacional de Cuyo y que también presentó un informe requerido por el municipio, explicó a DIARIO HUARPE que decidieron tomar muestras en el lugar, aunque tiene diferencias con los puntos habituales. “Tomamos ahí porque tenemos algo de historial del punto, pero en el lugar están los dos ríos unidos, el Río La Palca, que sí tiene conexión con Veladero y el Valle del Cura, y el Río Blanco”, relató.

Esto es importante porque según el ingeniero Mas, “sabemos que el Río Blanco que viene del norte tiene más mercurio en su línea de base, porque por la zona donde transita hay presencia de minerales que lo contienen”. “Esta es la primera falacia que vi en la nota publicada en los medios nacionales, que dicen que este es el río que viene de Veladero, pero en realidad no es así, a esa altura tiene otro afluente”, detalló.

Aguas abajo, en el Puente de la nueva Esperanza, no detectaron niveles altos de mercurio u otros metales según el informe municipal.

A su vez, aclaró que el mercurio que informó el equipo de Mendoza “es el total, que incluye el que va en solución y los minerales naturales que lo contienen”. El profesional indicó que la medición habitual para detectar incidentes con cianuro “es el del mercurio en solución, que es el que se produce en el proceso de lixiviación, pero el informe de los técnicos de la UNCuyo no lo separan. Nosotros sí y nos dio que no había, por eso mi conclusión es que no hubo afectación humana o minera a la calidad del río”.

Una prueba de esto, según Mas, es que en los puntos de control aguas abajo no había trazas de mercurio. Si bien los técnicos de Mendoza hicieron estas mediciones, tal como indica el informe publicado, no mostraron estos resultados. “El mercurio de los minerales no es soluble, se encuentra sobre todo en la forma de un mineral que se llama cinabrio y es como una arenilla. En cambio el mercurio en solución lleva otros metales asociados, como oro, plomo, bromo o cobre y se puede detectar por varios kilómetros abajo. El siguiente punto, del Puente Nueva Esperanza, ya no daba los mismos resultados”, aseguró el ingeniero.

Si bien el informe de los técnicos no arribaba a una conclusión sobre si podía sospecharse de un derrame o incidente humano, sí presentaban comparativas donde detallaban que el valor de mercurio y otros dos metales superaban los valores normales o aceptables para usos humanos. “Ese es otro problema que veo”, dijo Mas. Es que para el ingeniero no es correcto comparar agua de un curso natural de río con las normativas que existen para controlar agua para uso humano, ganadero o de riego, como hace el informe.

DIARIO HUARPE consultó también con la Universidad Nacional de Cuyo para saber si los técnicos habían arribado a conclusiones distintas a las de Mas sobre el origen natural o humano de los resultados. Desde prensa tanto de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad de Ingeniería de la misma explicaron que no existe un registro de participación oficial de la entidad en el muestreo.

Aclararon que existe la posibilidad de que sea un trabajo de los investigadores del laboratorio de la facultad, que suelen tener convenios de colaboración. Este medio también intentó comunicarse con la ingeniera que firma el documento difundido por la Asamblea Jáchal No se Toca, María Esther Barbeito, quien no respondió a los intentos de contacto.

El documento difundido por la Asamblea Jáchal no se Toca, firmado por técnicos de la UNCuyo

Analisis Febrero 2022001 by Diario Huarpe on Scribd

El informe del ingeniero Miguel Mas para la Municipalidad de Jáchal





Informe Preliminar Resultados Muestras de FEBRERO 2022 - Aguas de Jachal - UNC y CIPCAMI by Diario Huarpe on Scribd