Aseguran que el pago de DAI se retrasa porque no presentan la documentación

Cada año cuando llega el comienzo de clases empiezan también los dolores de cabeza de los papás cuyos hijos necesitan Docentes Auxiliares Integradoras y deben solicitarlas a través del Ministerio de Desarrollo Humano que es el que se encarga del pago de las mismas. Es que son muchas las ocasiones en las que desde el Ministerio de Educación les asignan una maestra del registro que ellos tienen y luego ésta se baja debido a que el pago es poco y, algunas veces, no se les deposita en tiempo y forma.

Desde la cartera social, el ministro Armando Sánchez dio respuestas a los docentes y explicó el porqué de las demoras en los pagos. “Nosotros hacemos el pago que está al día excepto con algunas docentes”, afirmó.

Según Sánchez, el retraso se debe a que no presentan todos los papeles que se les exigen en tiempo y forma. “Hay muchas DAI que no presentan la documentación, tienen que presentar la asistencia y la factura correspondiente. Por ahí algunos se atrasan y se ven perjudicados los demás”.

Para realizar el pago las docentes integradoras son agrupadas en expedientes y si una de ellas no presenta la documentación todo el grupo se ve afectado. “Como es tanta la cantidad de DAI se agruparon de a 40 por expediente para facilitar el pago en Tesorería, pero nos encontramos con que, de las 40, hay 3 o 4 que no presentaban los papeles en tiempo y forma y se veía perjudicado el resto del grupo”, explicó el ministro. Aunque, aseguró: “Estamos viendo como no perjudicar a aquellos que cumplan”.