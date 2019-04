A casi dos meses de clases, aún hay 50 chicos sin DAI

El 8 de mayo se cumplen dos meses del inicio de clases y aún hay chicos que van de forma interrumpida a la escuela debido a que no tienen las Docentes Auxiliares Integradores que necesitan por lo que, en ocasiones, no los dejan quedarse en las aulas o solo les permiten ir media jornada y con sus papás. Es por esto que los padres y tutores, reunidos en "Incluir con amor", un grupo que tiene como objetivo conseguir DAI para todos los chicos con discapacidad, continuarán su lucha el próximo lunes 29 de abril en una manifestación.

Desde la agrupación aseguran que aún hay 50 chicos que no consiguen, según el registro que realizaron. Los estudiantes aún no tienen debido a que, en ocasiones, desde el Ministerio de Educación les brindan una y luego no cumplen con los requisitos por lo que no pueden ocupar el cargo.

Al respecto, Mariela Riveros, una de las fundadoras de “Incluir con amor”, habló con DIARIO HUARPE sobre el actual panorama y comentó: “Actualmente, viendo los registros que tenemos, hay aproximadamente 50 chicos sin DAI”.

Es que muchos consiguieron en una primera instancia pero luego vinieron varios problemas por lo que volvieron a quedarse sin la docente correspondiente. “Hay papás que han ido hasta cuatro veces al Ministerio de Educación pero después las DAI no cumplen requisitos o no quieren trabajar porque tienen que pagar el monotributo que es de casi $2.000 y les pagan poco”, comentó. Además, las interesadas en ser docentes auxiliares “están a la deriva” porque les aseguraron que en abril iba a haber un aumento en sueldos “pero no está la resolución entonces directamente no quieren trabajar”, aseguró la mamá.

Incluso, creen que “quisieron callarnos” ya que en los últimos días de marzo se manifestaron en las puertas del Centro Cívico para visibilizar el reclamo y el 28 de dicho mes les brindaron un registro con la nómina de DAI disponibles. Mientras que, el 31 fueron las PASO por lo que los papás sostienen que todo “fue una maniobra política”.

“Nos informaron del registro el 28 y nos dijeron que nos iban a solucionar todo pero las soluciones nunca llegaron, si el registro que hicieron era de 60 docentes y había muchos más chicos”, expresó Riveros.

Problemas para asistir a clases

La fundadora del grupo asegura que hay chicos que todavía tienen inconvenientes para asistir a clases ya que, a pesar de informar la situación al área de Educación Especial, ellos toman las medidas correspondientes pero no se cumplen.

“Algunos todavía no asisten a clases”, afirmó. Es que “Erima Garrido -directora de dicha área- tiene predisposición porque inmediatamente llaman y dicen que sí van a recibir los chicos pero cuando llegan a la escuela las directoras siguen teniendo peros y hay chicos que no los reciben, a otros los hacen ir con el papá y solo media jornada”.

Puntualizó: “La ley dice una cosa pero en la realidad no se cumple”.

Para reclamar por este tema y por una pronta resolución, los papás volverán a manifestarse el lunes 29 de abril a partir de las 8.30 en el Ministerio de Educación “que es el que debe garantizar el ciclo escolar del chico”, concluyó Mariela Riveros.