Aseguran que la poda de árboles en Rawson se hizo por la repavimentación

Si bien el malestar es generalizado en el barrio Sarmiento, ya que los vecinos consideran que no hay razones que valgan para poner en peligro la vida de los árboles de la barriada, desde el municipio informaron a DIARIO HUARPE que la poda se hizo porque las máquinas de la empresa que está repavimentando el barrio no podían trabajar en la zona.

“Las dimensiones no daban y no había otra forma de hacer el trabajo”, dijeron desde el área de Obras y Servicios municipales “Pedimos disculpas por el malestar, pero no había otra alternativa”.