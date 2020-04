Aseguran que la situación en los geriátricos de San Juan está "bajo control" y con fuertes medidas preventivas

Luego de que en Buenos Aires comenzara la crisis por contagios de coronavirus dentro de centros que alojan a adultos mayores, las autoridades de San Juan aseguraron este jueves que la situación en los 29 geriátricos "está bajo control".

Así lo afirmó el director de Regulación y Control de Gestión, Jorge Quiroga. "En la provincia hay un protocolo desde el inicio de la pandemia que se distribuyó en todos los geriátricos de la provincia. Se plantearon los riesgos y las medidas de seguridad", dijo en diálogo con Radio Sarmiento.

El funcionario sostuvo que promovieron el recurso humano, restringieron la circulación y redujeron al mínimo las visitas a los adultos mayores.

"Si incumplen con las medidas pueden tener apercibimientos, sanciones o clausuras", advirtió.

En los últimos días dos geriátricos de Buenos Aires reportaron contagios de coronavirus y se desató la polémica por cómo actuaron. Cabe recordar que los adultos mayores son los que mayor mortalidad presentan ante la pandemia.

Si bien en San Juan ya no hay casos positivos de coronavirus, las medidas continúan.

La directora de la Residencia Eva Duarte de Perón, Sonia Recabarren, sostuvo que "desde el 12 de marzo convertimos el hogar en un lugar a puertas cerradas".

En diálogo con AM 1020, aseguró que ni siquiera los familiares pueden visitar a los adultos mayores en el hogar ubicado en la avenida Benavídez de Rivadavia.

"Solamente llegan hasta la portería, en donde hemos establecido que haya personal en la mañana y en la tarde para que puedan recepcionar lo que les llevan a los residentes", explicó.

En tanto que sobre las medidas de seguridad, Recabarren sostuvo que habilitaron "el centro cultural que está al costado de la residencia para que el personal pueda cambiarse de ropa cuando ingresa".

"Allí se deja lo que cada uno lleva y se les toma la temperatura. Nuestra médica geriatra estableció que si alguien pasa los 37,5 grados, no puede entrar", afirmó.

La directora del centro también contó que prepararon 2 salas de aislamiento y se están construyendo otras externas.Todo para realizarles el tratamiento a las personas que se resfrían.

"No tuvimos casos de fiebre o síntomas de coronavirus", detalló.

"La idea es no sacar a nadie hacia el hospital si no es una cuestión muy grave. Hemos tenido que llevar a algunas personas, pero han vuelto a la casa de sus familias por 14 días, para no reingresarlos inmediatamente a un lugar en donde hay 155 residentes", explicó.

Y completó: "Estamos ajustando todo para no cometer los errores de otros lugares".

