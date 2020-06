Aseguran que los comercios que cierran en Capital no reabren en otros departamentos

Hace unos días el secretario de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan, Mauricio Turell, informó que son muchos los comerciantes que están dejando el microcentro y se están mudando al centro comercial de Rawson porque ahí los costos de alquileres son menores. En contrario, el encargado del área Comercio de la Federación Económica, Marcelo Vargas, negó que esto estuviera ocurriendo en el último tiempo.

“Eso pasaba siempre cuando algún comerciante del microcentro no estaba financieramente bien: se iba a Rawson, a Santa Lucía, a Rivadavia o a Chimbas. Ahora los que cerraron no se han venido a Rawson y no han vuelto a abrir”, dijo Vargas a DIARIO HUARPE.