Aseguran que Norwegian opera con normalidad pero está latente una posible alianza con JetSmart

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Voceros de la compañía de capitales noruegos Norwegian Argentina aseguraron hoy que la empresa continuaba con la venta de pasajes con normalidad y no se prevén variantes en las operaciones en el país, ante las versiones que señalaban un eventual retiro del mercado local.



“Norwegian sigue operando normalmente y vendiendo pasajes para sus vuelos. No tenemos nada que informar. Si lo hubiera, lo haríamos mediante una comunicación oficial”, dijeron a Télam las fuentes.



La posibilidad de una salida de Norwegian de Argentina, producto de la imposibilidad de llevar adelante el proyecto con el cual habían desembarcado en el país, debido a la crisis y a la inestabilidad del precio del dólar, comenzó a circular hace tiempo pero en los últimos días cobró mayor fuerza, acompañado con la posibilidad de un acuerdo o alianza con JetSmart, para hacerse cargo de sus rutas.



En ese sentido, fuentes de JetSmart afirmaron que “por el momento” no tienen nada que comunicar al respecto.



Sin embargo, otros informantes del sector aeroportuario consultados por Télam confirmaron que las conversaciones "existen" y que podrían llegar a buen puerto en los próximos días, sin que hasta hoy se hayan definido las condiciones y cómo sería la operatoria.



En ese sentido, una de las fuentes indicó que una posibilidad sería la de que JetSmart absorba las operaciones con las rutas de Norwegian en el aeroparque Jorge Newbery y opere desde ahí esas rutas, mientras mantiene las operaciones en El Palomar, aunque no descartaron que si continúan las restricciones en esa estación aérea, la compañía low cost decida trasladar toda su operación a Aeroparque.



Días atrás el gerente comercial de JetSmart, Darío Ratinoff, dijo a Télam que los planes de la compañía son “a largo plazo” y que no dependen de una cuestión política “o de quién esté en el gobierno”, al tiempo que expresó su “esperanza” de que “muy pronto” pueda quedar sin efecto la restricción que hoy pesa sobre el aeropuerto de El Palomar.



Pero advirtió que estas restricciones le ocasionan a la empresa un gran perjuicio, ya que debieron “suspender vuelos entre provincias porque la restricción nos complica mucho al tener tantas horas sin poder volar”.



Norwegian Argentina presentó un saldo negativo para el primer trimestre del 2019, lo que les impidió sumar aeronaves a su flota, tal como estaba previsto y las perspectivas no alimentan expectativas de cambio en un futuro cercano para la compañía.



La empresa nació en 2017 con un plan de inversión de ocho años y 4,3 mil millones de dólares, cuenta hoy con tres aviones Boeing 737, ya que la cuarta aeronave debió retornar a Europa para cubrir el vació que dejaron los 18 aviones 737 Max que aún permanecen en tierra debido a los accidentes que provocaron la muerte de 369 personas.



JetSmart en tanto, pertenece al grupo inversor Índigo, propietario, entre otras empresas, de cuatro aerolíneas en distintas partes del mundo, comenzó a operar este año en el país y ya cuenta con cuatro aviones Airbus 320 totalmente nuevos y hace dos años concretó la mayor compra de más de 400 aviones a la fábrica europea Airbus.