Aseguran que Pampita fue infiel con Cochito López: los detalles del escándalo

Manuel “Cochito” López enfrentó las versiones que lo vinculaban con Pampita en Punta del Este, donde la modelo causó furor con su vestimenta de tiro bajo. El piloto desmintió tajantemente haber pasado dos noches en un hotel con la modelo, quien actualmente está en pareja con Martín Pepa.

Mediante un audio enviado a Karina Iavícoli para el programa LAM, que cuenta con registros en video del caso, López afirmó que es “todo mentira”. El automovilista agregó: “No tengo ni idea de dónde sacaron toda esta historia que dijeron. Los desmiento 100%” y sentenció que “no existe nada de esta historia que inventaron”.

La polémica, reflejada también en fotos de redes sociales de ambos, se originó en el ciclo Sálvese quien pueda (SQP), donde Martín Salwe lanzó la información. Pampita también se comunicó con los programas SQP y LAM para negar el affaire. En diálogo con Yanina Latorre, la modelo aclaró sobre López: “No tengo comunicación con esa persona. No sé qué es de su vida, no es un amigo con el que hable absolutamente nada”.

Respecto a los dichos de Salwe, la figura fue contundente: “Está diciendo una mentira. No sostiene su información; sostiene un invento, una mentira”. Por su parte, el comunicador reafirmó su postura diciendo: “Yo lo que conté es verdad. No hay chance de que sea mentira”.

Ante esto, Pampita volvió a insistir en que el debate debe terminar: “Uno puede recibir información incorrecta. Pero si la damnificada sale y dice que es mentira, esto se tiene que terminar”. Finalmente, la modelo explicó que durante los días señalados por el rumor “estaba con mi hijo”.