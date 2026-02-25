Solange Abraham regresa a Gran Hermano 2026 tras 15 años

Solange Gómez Abraham ha regresado oficialmente a la casa de Gran Hermano en la nueva edición denominada Generación Dorada. La participante, que formó parte del reality hace más de una década, decidió volver para tener su segunda oportunidad en el juego. Durante la edición de 2011, en la que se consagró Cristian U, Solange fue una de las favoritas del público y estuvo muy cerca de alcanzar la instancia final.

Tras su primer paso por el programa, la mediática trabajó en diversas producciones de revistas e incluso posó desnuda para Playboy. Posteriormente, su vida dio un giro: se volcó a la conducción en televisión y se dedicó a la crianza de su hija, Delfina, fruto de su relación con Marcelo Da Corte. En la actualidad, sus publicaciones en redes sociales reflejan una vida rodeada de lujos y un cambio de look radical que la hace lucir irreconocible en comparación con su imagen de hace quince años.

En su video de presentación, Solange fue contundente sobre sus objetivos: “Vengo por una revancha. Me gustaría ganarlo. Vengo también por el capricho de ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo, y no vengo a perder el tiempo acá”.