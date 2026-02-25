Martín Menem atacó al gobernador de La Rioja y lo trató de “mono con martillo”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, salió con dureza al cruce del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que el mandatario provincial cuestionara al Gobierno nacional y a la gestión del presidente Javier Milei.

La polémica se desató tras declaraciones radiales en las que Quintela llamó a otros gobernadores a “plantarse” frente a la administración libertaria y advirtió que el país podría llegar a 2027 “destruido”.

Publicidad

En respuesta, Menem defendió la continuidad institucional y arremetió con una frase que generó fuerte repercusión: “Administrando la provincia es un mono con un martillo en una cristalería”, lanzó en referencia al mandatario riojano.

Pedido de expulsión en el Congreso

En paralelo, el titular de la Cámara baja insistió en la necesidad de expulsar del cuerpo legislativo a la diputada nacional Florencia Carignano, tras los incidentes ocurridos durante el debate por la reforma laboral.

Publicidad

Menem sostuvo que lo sucedido en el recinto no puede quedar sin consecuencias y ratificó su postura de avanzar con sanciones ejemplares.

Acusaciones y cuestionamientos

El legislador también profundizó sus críticas hacia la administración riojana. Acusó a Quintela de utilizar recursos provinciales con fines personales y señaló supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Publicidad

“Lo dice Quintela, que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires”, disparó. Además, calificó a La Rioja como “la provincia más corrupta de la Argentina” y aseguró que existen cientos de funcionarios que no podrían justificar su nivel de vida.

El cruce elevó aún más la tensión política entre el oficialismo nacional y algunos mandatarios provinciales, en un escenario ya marcado por diferencias en materia económica e institucional.