Así fueron los últimos minutos con vida de Jesús Castillo, el motociclista que impactó contra un árbol

“Tengo la cabeza en shock. Lo vi pasar, lo saludé y cuando me di vuelta, lo vi tirado en el piso y morir” comenzó Bruno diciendo a DIARIO HUARPE. Hoy era su primer día de vacaciones y su primer día en la calle tras diez días de aislamiento por Covid-19. Y lo primero que vio fue la muerte de Jesús "Popeye" Castillo, de 32 años, quien falleció tras impactar en su motocicleta Honda Titán 150cc contra un pimiento en Avenida Benavidez entre Callejón Ullum y calle Vidable, en el limite de Chimbas y Rivadavia, cuando volvía a su casa en Villa Obrera.

Mientras efectivos de la Comisaría 23º desviaban el tránsito en la zona donde Castillo encontró la muerte, vecinos y curiosos se desesperaban por saber qué pasaba. A eso se sumaba la gran cantidad de tránsito en la calurosa tarde de viernes. Entre ellos estaba Bruno, quien trabaja en un comercio de la zona ubicado, exactamente, al lado de la casa donde vivía Jesús. Y, para su desgracia, fue testigo de los últimos minutos de vida de su vecino.

El pimiento contra el que Castillo se estrelló. Foto: Gentileza

“Yo venía en mi motocicleta por Benavidez cuando lo vi. El iba de este a oeste. Venia rápido en la moto y con el casco puesto. Lo salude y vi que venía mirando para abajo y que se estaba yendo contra la banquina y le toqué bocina. Chocó contra el pimiento, salió volando y cayó en medio de la calle. Cuando me volví a ayudarlo, estaba perdiendo mucha sangre”, dijo Bruno, quien no quiso dar su apellido, mientras revive con su mirada todo lo ocurrido en su memoria. Un curioso detalle: Bruno también conduce una Honda Titán 150cc al igual que lo hacía la víctima a la hora de su muerte.

El accidente ocurrió cerca de las 18 horas y, según cuentan testigos, la ambulancia del 102 tardó cerca de una hora en llegar. Para cuando lo hizo, el hombre ya estaba muerto. En ese tramo de la calle, donde también se ubica la escuela Presidente Arturo Illia, suele haber arena o ripio en la calzada, lo que más de una vez ha causado problemas a los conductores que pasan por ahí, dijeron vecinos.

Personal policial de la Comisaría 23º cortó un tramo de 100 metros donde ocurrió el accidente para levantar el cuerpo. Foto: DIARIO HUARPE

“Cuando vi que ya estaba muerto fui corriendo a avisarle a uno de sus hermanos que me miró y me dijo ‘me estás mintiendo, no me podés decir eso’…fui yo quien les aviso que había fallecido”, dice Bruno sin poder caer en la realidad de lo sucedido.

Es la segunda muerte que envuelve a la familia de Castillo. Hace seis años, en 2016, en el barrio La Estancia en ese mismo departamento, uno de sus hermanos menores murió luego de recibir un disparo con un arma de calibre 11.25 en un aparente ajuste de cuentas a la salida de un cumpleaños de 15. Se llamaba Ezequiel "el Jalito" Díaz y tenía 23 años a la hora de su muerte. Por el crimen, fueron detenidas cuatro personas.

Ezequiel "el Jalito" Díaz, hermano fallecido del ahora difunto Jesús Castillo. Foto: Gentileza Tiempo de San Juan

A Jesús le sobrevive un hermano más y su madre quienes se acercaron hasta la escena para comprobar que la desgracia una vez más enlutaba a la familia. Según informaron fuentes policiales, aún investigan el motivo por el cual Castillo se habría accidentado pero creen que mientras conducía se descompensó. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales investiga el hecho.

“No me puedo sacar de la cabeza la idea que fui una de las últimas personas que él vio antes de morirse. Y yo fui el último que lo vio con vida”, cerró Bruno. Tal vez, sin darse cuenta, ese encuentro fue la trágica circunstancia, de una despedida.