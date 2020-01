Así va a afectar el eclipse lunar a cada signo

Este viernes será el primer eclipse lunar del año, como así también, se producirá la primera Luna Llena en Cáncer del 2020, esto afectará a cada signo de una manera distinta. Además, las lunas llenas hacen que todos tengan mayor sensibilidad y emociones más intensas. Además, este fenómeno hará que sucedan diferentes cambios en la vida, sobre todo, en la parte amorosa.

Aries

Eres consciente de que necesitas espacio, de que ahora más que nunca necesitas independencia. El eclipse te ayudará a ver dónde están los límites, en todos los aspectos. Te darás cuenta de que quizás no es bueno ser tan independiente. Necesitas aprender a expresar lo que necesitas para mejorar tu relación. En tu vida personal, Aries, sientes como si te faltará el aire y el tiempo para poder descansar. Es momento de asumir que no puede gobernar el mundo y que es importante tomarse un descanso. Cuidado, no abandones, simplemente reduce la velocidad y respira ahora que es necesario.

Tauro

La energía de este eclipse, Tauro, te ayudará muchísimo a centrarte al máximo en tus proyectos y, sobre todo, en todos esos asuntos que todavía tienes pendientes. Dejarás de lado por fin ese pasado que no cumplió con tus expectativas. Van a haber cambios en tus relaciones, pero no te asustes, son cambios que harán que todo mejore. No tengas miedo porque la suerte por fin está de tu lado. Es el momento de buscar la armonía y el equilibrio en tus relaciones, Tauro. Tu intuición estará más en lo cierto que nunca, pero ten cuidado en la forma en la que comunicas tus sospechas.

Géminis

Llevas unos días sintiéndote muy agobiado y además también sentías como si ese agobio no fuera a traer nada bueno a tu vida. Pero calma, Géminis, este eclipse será mejor de lo que te imaginas. Te ayudará a darte cuenta de la gente de la que quieres rodearte a partir de ahora. Puede surgir algún pequeño problema en tu trabajo o en tu ambiente laboral, pero no le des más vueltas de las que merece. Te verás en la situación de tener que renunciar a ciertos sueños para poder llegar a otros. Este eclipse revolucionará tus sentimientos, pero gracias a ello te darás cuenta de muchas cosas.

Cáncer

Este eclipse te afecta directamente a ti, Cáncer, ya que la Luna está en tu signo. Durante este día debes evitar luchas de poder y conflictos con cierto miembro de tu familia o del hogar. Ten cuidado con cómo expresar tus sentimientos, tienes que saber que hay veces que es mejor guardarse las cosas para uno mismo. Hay veces que si no se tiene cuidado, se pueden herir los sentimientos de los demás. Es mejor que pienses antes de hablar, Cáncer. Pero, a pesar de eso, es un buen momento para hacer cambios y si todavía no te sientes preparado/a para ello, ábrete a toda la información que está llegando a tu vida.

Leo

Estás dándote cuenta de cómo cierta relación se ha ido deteriorando últimamente. Este eclipse te ayudará a ver cuál es el origen de todos esos problemas. Puede que estos días te sientas un poco saturado y agobiado sin tener motivos para ellos. Cuando descubras cuáles son los problemas que tienes que resolver, Leo, será el momento de hablar las cosas y ser sincero. El eclipse te ayudará a darte cuenta de que la sinceridad es lo que faltaba en tu vida. Para evitar el drama durante estos días, lo mejor es que te mantengas alejado del mundo y que te tomes tiempo para ti. Es momento de prestar atención a tus emociones.

MIRÁ TAMBIÉN Un eclipse total de Sol, entre los fenómenos astronómicos del 2020

Virgo

Durante el eclipse vas a sentir como la tensión en tu grupo de amigos se puede cortar con un cuchillo. Ten cuidado y no hables ni opines antes de tiempo. Si hay amigos que ya no merecen tu amistad, Virgo, espera un poco a tener las cosas más claras. Evita cualquier tipo de discusión ya que, si no, pueden surgir problemas más grandes. En todo lo demás, no fuerces las cosas, espera a que todo se resuelve solo, a que la información llegue a tus oídos y después, si eso, actúa. A pesar de los pequeños dramas, Virgo, será un momento bastante favorable para ti.

Libra

Llevas unos días estando más sensible que de lo normal. Hay algo en tu vida que parece ir cuesta abajo, pero, Libra, no puedes hacer nada para frenarlo. Este eclipse impulsará al máximo tu vida laboral y traerá a tu vida nuevas oportunidades relacionadas con ella. Pero puede que los dramas surjan por otro lado. El eclipse traerá ciertos desafíos emocionales. Es hora de tomar cartas en el asunto y de tener esa conversación que tanto tiempo llevas deseando tener. Es momento de que el mundo te vea tal y como eres. Sobre todo, Libra, deja las cosas fluir y NO le des más vueltas al coco.

Escorpio

Sientes que tienes la necesidad de explotar, de expresarte, de sacar todo lo que llevas días y días acumulando. La Luna Llena además potencia mucho más este sentimiento, pero tienes que esperar y aguantarte para evitar el drama. Durante el eclipse, Escorpio, corres el peligro de involucrarte en conflictos y situaciones problemáticas si no eres cuidadoso. Pero aún así, el eclipse activa al máximo tu potencial y te dará la energía que necesitas para tomar decisiones que te afectarán positivamente a largo plazo. Presta mucha atención a las señales y a los mensajes ocultos porque puede que detrás de ellos haya muchas oportunidades esperando.

Sagitario

Estás pasando por momentos de mucha tensión y de mucha incertidumbre, Sagitario. La Luna Llena hace que te sientas muy estresado por cierta situación relacionada con tu dinero y con tu futuro. No es momento de anticiparse, es momento de planificar un futuro estable poco a poco. Como consejo, Sagitario, durante este viernes es mejor que te centres en ti mismo y, sobre todo, en tu salud que últimamente no está siendo la mejor. Te preocupa muchísimo tu futuro, en todos los aspectos, pero pensar en él no va a solucionar las cosas. Vive el presente y lo que tenga que pasar, ya pasará.

Capricornio

Este eclipse sucede justo en tu temporada, Capricornio, y eso hará que los efectos en ti sean un poco más intensos, pero no te preocupes. Llevas mucho tiempo trabajando duro en cierta relación. El eclipse hará que empieces a entender lo importante que es dar amor, pero también recibir. Es un momento bastante crítico en tus relaciones, Capri. Es hora de dejar ir a todas esas personas que ya hacen nada por estar en tu vida. El eclipse trae el fin de una relación, pero también el comienzo de una nueva. El eclipse sacude al máximo tus emociones y sentirás cosas que nunca te imaginarías.

Acuario

Llevas varios días sintiéndote muy frustrado frente a cierta situación, Acuario, y la energía de la Luna Llena hace que te sientes mucho más impaciente que nunca. Sientes que no puedes aguantar más y que tienes que soltar todo lo que has ido tragando. Es el momento para hablar de esas injusticias y de esos problemas, así que aprovéchalo. Por otro lado, este eclipse te mostrará en que aspectos falta libertad en cierta relación. Es importante que te tomes tu tiempo antes de actuar y de decidir. Quizás con el eclipse no es el momento adecuado para tomar decisiones.

Piscis

Este eclipse va a despertar tu lado más creativo y esa creatividad te va a ayudar a resolver muchos conflictos que están abiertos en tus relaciones. Habrá desafíos, eso es obvio, los eclipses suelen revolucionar mucho tus sentimientos, pero Piscis, será un final feliz. Durante estos días verás que es posible que tengas que renunciar a una amistad que no ha cumplido tus expectativas. Vas a descubrir que no vais al mismo ritmo, que no estáis en la misma ola y que es mejor dejarlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Llena tu corazón de la buena vibra de la Luna Llena y del eclipse.

Fuente: Horóscopo Negro.