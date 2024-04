Juan Manuel Olmos, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), dialogó mano a mano con Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre sobre lo que dejó la marcha estudiantil en todo el país, en defensa de la universidad pública. Primeramente, destacó la movilización que dejó en manifiesto que la educación es un límite y un valor de la sociedad que está dispuesta a defenderlo. Luego, interiorizándose en su área, marcó que las auditorías no solo revisan el estado contable, sino también el estado de la gestión.

En ese sentido, señaló: “A veces no tenemos de corrupción, sino de ineficiencia del gasto”. “La UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo”, precisó Olmos.