Aumentaram as exportações de alimentos e bebidas em agosto, afirmou o Ministro da Agricultura

POR AGENCIA TÉLAM 11 de octubre de 2019

O ministro da Agricultura, Pecuaria e Pesca, Luis Etchevehere, anunciou hoje que “as exportações de alimentos e bebidas aumentaram em agosto 10,4% em quantidade e 1,6% em valor, na comparação com o mesmo mês de 2018”.



Além disso, em agosto foram comercializadas 4 milhões de toneladas, por um valor de US$ 2,38 bilhões.







Em comunicado, o funcionário destacou que “trabalhar com o olhar colocado nos mercados para que a produção argentina consolide sua expansão no mercado internacional, significa unir esforços entre o setor público e o privado”.







Os principais destinos das exportações foram China, Índia, Brasil, Espanha, Vietnã, Estados Unidos, Chile, Argélia e Itália. Os principais rumos que empurraram o crescimento medido em quantidade foram carne bovina (46,6%), óleo de soja (36,2%), óleo de girassol (36,8%), salvado e resíduos de cereais (36,9%), carne aviar (32,4%) e vinhos (20,6%).







Outros produtos que registraram aumentos importantes em quantidade foram malta (45,4%), amendoim cru (64,3%), preparações de batatas (32,6%), açúcar de cana (156,1%), manteiga (67,5%), produtos lácteos (157,9%), suco de laranja (285,2%), batata (65%), cereja (77,8%), morango (229,3%) e kiwi (140,6%).