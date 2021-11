Aumentaron un 10,67% las cuotas de los colegios privados en San Juan

Las cuotas de los colegios privados aumentaron un 10,67% desde el mes de noviembre. Esta suba ya fue autorizada por el ministerio de Educación y se convirtió en el tercer aumento del año totalizando un incremento anual del 42,15%.

El ministerio de Educación ya firmó la resolución en la que habilita la suba del precio de las cuotas de todos los colegios privados. En la misma norma quedó establecido que el incremento comience a regir con las cuotas del mes de noviembre.

El texto de la resolución que lleva la firma de la directora de Educación Privada, Viviana Gil de Pantano establece que "se autoriza el incremento de los aranceles de las instituciones educativas públicas de gestión privadas en un 10,67% sobre el valor de la cuota del mes de septiembre de 2021, el cual se aplicará a partir de la cuota del mes de noviembre".

Además, la resolución aclara que si un colegio decide no aplicar todo aumento autorizado, no podrá sumarlo en futuras actualizaciones en el precio de las cuotas. "El porcentaje autorizado en la presente normativa que no fuera aplicado a la institución educativa no será acumulable a futuros aumentos", asegura la norma.

En tanto, que en el artículo 3 de la normativa establece que las instituciones educativas de gestión privada no podrán aplicar ningún otro aumento si antes no es autorizado por el ministerio de Educación de San Juan.