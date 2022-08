En la jornada del domingo, los sanjuaninos se encontraron con un aumento del 7.5% en los precios de los combustibles que la mayoría de las estaciones de servicios vieron reflejados en sus carteleras con precios. No obstante, esto no fue así en todos estos locales, ya que algunos de ellos directamente no exhibían sus precios al público.

Según precisó a DIARIO HUARPE el subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez, este lunes se encontraron con dos estaciones de servicio sin precios en las carteleras. Una de ellas está en avenida Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital, mientras que, la otra se encuentra en el departamento Rawson.

Estos fueron los dos únicos lugares en los que vieron este panorama, por lo que los inspectores les pidieron que lo arreglaran de forma inmediata.

En el caso de la ubicada en Capital, aseguraron que esto había ocurrido porque le habían encargado a una de las empleadas que llevara a cabo esa tarea, pero tuvo algunos inconvenientes, debió retirarse y la colocación de los nuevos valores nunca se llevó a cabo. Mientras que, en Rawson argumentaron que tuvieron problemas con la configuración, razón por la que no pudieron ponerlos a primera hora.

“Como no hubo negativa ante el pedido de los inspectores, sólo se les hizo un apercibimiento verbal y se les pidió que estuvieran más atentos”, dijo Pérez sobre el tema.

Precios actuales:

Super $142,10

Infinia $177,40

Diesel 500 $146,40

Infinia diesel $204,10

GNC $75,90