Aunque aún no está aprobado, dos farmacias sanjuaninas venden ibuprofeno para nebulizar

A pesar de que aún no está aprobado en San Juan el uso del ibuprofeno para nebulizar en pacientes con coronavirus, ya hay dos farmacias que lo están vendiendo a quienes lo piden con receta médica. Aunque este medicamento no está aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya se usa en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, La Rioja y Jujuy. Además, las autoridades sanjuaninas están en vías de aprobar su aplicación.

Las farmacias que lo están vendiendo son la Magistral y la Desamparados II, ambas con laboratorios en las que realizan diversas fórmulas. Un requisito para comprarlo es la receta médica con la que puede adquirirse a un precio que ronda los $250 los 15 mililitros.

Al respecto el presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias, Carlos Otto, en diálogo con DIARIO HUARPE dijo que esas farmacias “tienen laboratorios habilitados por Salud Pública y tienen la posibilidad de realizar fórmulas magistrales a través de la prescripción médica”.

Explicó también que no tienen un proceso industrial, sino que elaboran fórmula por fórmula basándose en la receta de los profesionales médicos en la que establecen las cantidades y las concentraciones que debe consumir el paciente.

“El recetarlo queda al arbitrio del profesional y del paciente que, habiendo sido informado de estas circunstancias, acepta someterse a ese tratamiento”, dijo Otto haciendo referencia a la falta de la aprobación del Gobierno local y de la Anmat.

A pesar de que el medicamento no está aprobado, Otto aseguró que “esto no significa que, teniendo el consentimiento informado del paciente, el médico le recete esta fórmula que puede ser realizada por una farmacia. Acá no hay ningún proceso ilegal o ilegítimo, salvo que lo estuvieran vendiendo sin receta”.

Cree que la receta es fundamental porque el médico debe evaluar su cuadro clínico general y si es o no compatible ese cuadro con el ibuprofeno inhalado.

Haciendo referencia al ibuprofeno, Otto informó que es un medicamento “bastante noble” y que no tiene “demasiadas contraindicaciones”, razón por la que no presenta “riesgos mayores” como otro tipo de remedios. No obstante, aclaró: “Sin el asesoramiento del médico y de los equipos de salud, siempre es un riesgo y esto es lo que tiene que entender la población”, cerró el presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias.

Farmacéuticos advierten sobre el uso indebido de ibuprofeno

El Colegio de Farmacéuticos de San Juan alertó en un comunicado los usos indebidos de ibuprofeno como una forma de tratar el coronavirus. Los profesionales advirtieron que si se utiliza el medicamento de una manera para la que no está pensado puede llegar a ser nocivo para la salud.

"Se dirige a la comunidad toda a fin de desalentar y desaconsejar en la misma, todo aquel tipo de preparaciones caseras de ibuprofeno inhalado por personas no capacitadas ya que podría potencialmente ser perjudicial para la salud", informaron.

También explicaron que "el ámbito de su elaboración es estrictamente profesional en laboratorios habilitados ya que requiere de conocimientos técnicos de farmacéuticos, instrumental y tener en cuanta caracteres organolépticos, físicos, químicos, de biodisponibilidad, etc.".