Bachelet: "El cambio climático es la mayor amenaza a los derechos humanos desde la guerra mundial"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

“Hemos contraído una deuda de gratitud con millones de niños, adolescentes y adultos jóvenes que han venido defendiendo esos valores y protestando de manera cada vez más sonora por la crisis que afronta nuestro planeta”, dijo hoy Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU, en un comunicado sobre la crisis del cambio climático.



En un comunicado emitido en ocasión de conmemorarse, este 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, Bachelet consideró que “los jóvenes proclaman que es su futuro lo que está en juego, así como el de quienes aún no han nacido”.



“Son ellos los que tendrán que sufrir las consecuencias de los actos o la inacción de sus mayores que en la actualidad dirigen los gobiernos y las empresas, encargados de adoptar las decisiones de las que depende el futuro de los países, las regiones y el planeta en su conjunto”, dijo.



“Entre los múltiples retos a los que se han enfrentado los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial, quizás sea la emergencia climática la que representa una amenaza de mayor magnitud. Desde su repercusión sobre el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda, hasta nuestros derechos a vivir sin discriminación, al desarrollo y la autodeterminación, sus efectos se sienten ya en todos los ámbitos”, agregó Bachelet.



La máxima encargada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que un mundo donde estos principios universales estuvieran menoscabados sería un mundo en regresión hacia un pasado más oscuro, a una época en que los poderosos podían abusar de los indefensos, con poca o ninguna limitación moral o jurídica.



Bachelet recordó que ninguna nación ni ninguna comunidad quedará al margen de la emergencia climática, a medida que su intensidad recrudece, y aseguró que países y comunidades han padecido daños terribles.



“La gente pierde el hogar, los medios de subsistencia y hasta la vida misma. Las desigualdades se agravan y cada vez son más las personas que quedan desplazadas. Es preciso que actuemos con rapidez y con principios, y velar por que limiten lo más posible los perjuicios que esta situación causa a los seres humanos y al medio ambiente”, consignó.



La Alta Comisionada también aseguró que los estragos del cambio climático no se detienen en las fronteras, y que las reacciones fundadas en el “nacionalismo hostil” o en consideraciones económicas a corto plazo, no solo fracasarán, sino que además pueden destruir el planeta.



“La lucha en pro de la justicia climática y los derechos humanos no es un enfrentamiento político. No es cuestión de derechas e izquierdas, es un asunto de derechos y agravios”, concluyó.



En la ciudad española de Madrid se está realizando la vigésimo quinta cumbre del clima, COP25, hasta este 13 de diciembre, con un fuerte dispositivo de seguridad que incluye medidas especiales en fronteras y aeropuertos, y una rigurosa vigilancia antiterrorista.