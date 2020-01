Bajas generalizadas en el mercado de granos de Chicago por tomas de ganancias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mercado de granos de Chicago operó hoy con bajas generalizadas por tomas de ganancias, entre otros temas.



Los futuros de trigo cerraron el día con bajas generalizadas en todas sus posiciones tras una esperable toma de ganancias.



La posición más corta, marzo de 2020, bajó US$ 2,11 (1,02%) hasta US$ 203,74 la tonelada.



Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó hoy ventas de exportación para la última semana de 312.900 toneladas, valor que se ubica en el extremo inferior de las estimaciones de 250.000 a 800.000 t realizada por los analistas.



En este sentido, dicho valor se ubica 47,63% más bajo que la misma semana el año anterior.



Por su parte, los futuros de maíz operaron con bajas en el día de hoy debido a ventas técnicas por tomas de ganancias y las crecientes tensiones en el Medio Oriente.



En el caso de la posición marzo, el contrato perdió US$ 1,97 (1,27%) hasta US$ 152,16 la tonelada.



Por el lado de los competidores externos, las exportaciones brasileñas de maíz en diciembre fueron de 4,369 Mt, 20,11% por encima de diciembre de 2018 afectando también a la cotización del maíz estadounidense.



Por otro lado, los comerciantes continúan esperando los detalles sobre el acuerdo comercial de "Fase Uno" entre EE. UU. y China que prevé una mayor demanda china de productos agrícolas estadounidenses siendo un indicador que limita las bajas para este mercado.



En tanto, los futuros de soja cerraron su jornada con bajas en sus posiciones, por tomas de ganancias y datos de ventas de exportación semanales por debajo de las estimaciones de los analistas.



La posición enero resignó US$ 5,05 (1,45%) hasta US$ 341,90 la tonelada.



Por otro lado, las reservas de exportación de soja para la semana que finalizó el 26 de diciembre alcanzaron las 330.344 toneladas durante la semana de vacaciones, mientras que las expectativas se ubicaban entre 350.000 toneladas a 1,05 millones, 68,6% por debajo de la misma semana del año pasado, generando presiones bajistas.