Balance oficial en Chile: 3 muertos, 65 heridos y más de 800 detenidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, informó hoy que por los disturbios de ayer y esta madrugada, tres personas murieron en dos supermercados incendiados, 65 resultaron heridas y casi 870 fueron detenidas, la gran mayoría en la capital.



Según Chadwick, tras el toque de queda y el Estado de Emergencia impuestos por el presidente Sebastián Piñera para frenar la ola de protestas contra el aumento del pasaje del subte, se registraron 103 "actos graves de violencia" en el país, 50 de ellos en Santiago.



El ministro indicó en un mensaje a la Nación que se quemaron siete colectivos y 62 carabineros resultaron heridos en la capital.



En paralelo, tres personas murieron en dos incendios.



Dos mujeres fallecieron en medio de un saqueo a un supermercado en la comuna de San Bernardo y una tercera persona está internada, grave, con el 75% de su cuerpo quemado. Inicialmente la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, había informado que esta última persona había fallecido, pero luego el gobierno lo rectificó.



Más tarde, un hombre murió en otro incendio, esta vez dentro de un supermercado en la comuna de Quinta Normal.



Chadwich agregó que otros dos civiles fueron heridos de bala, pero no dio detalles sobre quiénes son ni cuales fueron las circunstancias.



Además, 869 personas fueron detenidas entre ayer y esta madrugada: 625 en protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Santiago y 244 por violar el toque de queda.



Sobre esta última cifra, Chadwick no dio detalles sobre cuántas personas fueron detenidas en la capital y cuántas en las otras ciudades bajo toque de queda.



El ministro informó también que ya hay casi 8.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en "los lugares de riesgo", custodiando la infraestructura crítica de la ciudad y también patrullando, para evitar nuevos incendios o actos de violencia.



Ayer, el gobierno había anunciado que desplegaría hasta 9.500 militares en las calles de las ciudades y las comunas bajo Estado de Emergencia a lo largo del día de hoy.



Chadwich concluyó su mensaje a la prensa con el anuncio de una reunión que mantendrá hoy con con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y la Corte Suprema, para analizar la situación y tener más información para tomar medidas.



El Congreso tiene planeado sesionar hoy a la tarde. Sin embargo, algunos legisladores advirtieron en las redes sociales que no podrán llegar porque muchos vuelos aún siguen suspendidos y el servicio del aeropuerto de Santiago se está reactivando muy lentamente.